„TGfit!“ präsentiert neues Kursprogramm

Das neue Kursprogramm der „TGfit!“, dem Gesundheitssport der TG Biberach, bietet ab Januar wieder zahlreiche Angebote, die dazu beitragen sollen, Gesundheit und Lebensqualität deutlich zu steigern.

„Durch regelmäßigen Sport können wir nicht nur unser Wohlbefinden steigern, sondern auch einzelne Erkrankungen vorbeugen oder zumindest deren Verlauf mildern“, so die TG in ihrer Pressemitteilung. Im Bereich Gesundheit und Fitness gibt es pro Halbjahr mehr als 60 verschiedene Angebote. Dabei gliedert sich das Kursprogramm in die Bereiche „Gesund & Fit“, „Fit for Life“, und „Reha-Fit“.

Der Bereich „Gesund & Fit“ wird in verschiedene sportliche Aktivitäten, die auch für Neueinsteiger oder Personen mit kleinen Handicaps geeignet sind, unterteilt. Das Programm bietet von Gymnastik-Mix über Nordic Walking und Joggen bis hin zu Rückenfitness, Lungensport und Pilates die unterschiedlichsten Kurse an. Um einen Ausgleich zum Alltag zu schaffen, bieten sich Konzentrationsübungen, bewusste Atmung, Zentrierung, Kontrolle, Bewegungsfluss, Koordination und Entspannung besonders an. Dies alles wird durch ein ganzheitliches Training im Pilates angesprochen. Aufgrund der großen Nachfrage bietet die TG ab dem 9. Januar donnerstags von 19 bis 20 Uhr einen neuen Kurs an.

Aktuelle Fitnesstrends werden in dem Bereich „Fit for Life“ angesprochen. Von einem After-Work-Out bis hin zu Kettlebelltraining und Mama fit – Baby mit ist alles dabei. Die Kurse finden in Kleingruppen statt. Der Power Circle wurde neu ins Programm aufgenommen und umfasst ein Ganzkörpertraining an verschiedenen Stationen. Der Kurs startet am 8. Januar und findet mittwochs von 9.45 bis 10.45 Uhr statt.

Die „Reha-Fit“-Angebote bilden den letzten Bereich des Kursprogramms und dienen als Ergänzung einer ärztlichen Behandlung oder einer Therapie. Hier ist auch der Erfahrungsaustausch im Kreise der Betroffenen möglich. Das vielseitige Angebot umfasst Herzsportgruppen, Sport für Menschen mit geistiger Behinderung, Sport nach Krebs und Schlaganfall und Starke Kids.