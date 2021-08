TG-Zugang Deuer holt DM-Bronze

Nach vielen Monaten des Lockdowns und des Online-Spielbetriebs nimmt auch die Anzahl von Präsenz-Schachwettkämpfe wieder zu. Die TG Biberach ist laut Mitteilung gleich erfolgreich eingestiegen. Zugang Marius Deuer holte sich die Bronzemedaille in der U14 bei der deutschen Jugendeinzelmeisterschaft in Willingen (Hessen). Bernhard Sinz schlug sich beim fünften internationalen Schach Festival in Innsbruck überzeugend.

Mit einem strengem Hygienekonzept wurde die deutsche Jugendeinzelmeisterschaft mit zehn parallelen Turnieren über alle Wertungsklassen hinweg ausgetragen. Auch in der Altersklasse U14 (Jahrgänge 2007 und jünger) wurden neun Runden gespielt. Die ersten Acht der Setzliste ergäben nach TG-Angaben rein von der Papierform her eine starke Verbandsligamannschaft. Ein Mitfavorit in dieser Gruppe war als Zweiter der Setzliste TG-Zugang Marius Deuer. Deuer hatte in den letzten Jahren für den SC Weiße Dame Ulm gespielt, wohnt aber in Aulendorf und schloss sich im Juli der TG Biberach an. Er soll zusammen mit Spitzenspieler Bernhard Sinz künftig die Oberligamannschaft der TG anführen

Bei der DM zeigte er, warum er als eines der größten deutschen Schachtalente seiner Generation gilt. Deuer ist gerade 13 Jahre alt geworden. Er hatte sich eine DM-Medaille als Ziel gesteckt und startete gut ins Turnier. Nach sechs Runden war er immer noch ungeschlagen, hatte aber mit drei Remis einen halben Punkt mehr als die Spitzengruppe abgegeben und lag mit 4,5 von sechs Punkten auf dem siebten Rang. In Runde sieben kam es zur Schlüsselpartie gegen den späteren Turniersieger Leonardo Costa (SK München Südost). Die beiden Topfavoriten der Setzliste lieferten sich in einer sehr spannenden Partie, in der Costa schließlich das bessere Ende für sich hatte. Deuer schüttelte den Frust jedoch schnell ab, gewann zweimal sauber zum Abschluss und holte sich letztlich 6,5 von neun Punkten. Dass bei einem Sieg gegen Costa (7,5/9) aus Bronze gar Gold geworden wäre, trübte seine Freude über das Edelmetall nicht.

Während Deuer in Willingen stark spielte, war sein Vereinskamerad Bernhard Sinz in Innsbruck unterwegs. Sinz startete mit zwei deutlichen Siegen in das ausgezeichnet besetzte fünfte internationale Schach Festival, um dann bereits in Runde drei auf das große indische Nachwuchstalent, Großmeister Sadhwani Raunak, zu treffen. Der 16-jährige Raunak liegt auf Platz 19 der besten Junioren weltweit und befindet sich auch in der Weltrangliste der Erwachsenen auf dem Vormarsch. Sinz konnte das Match dennoch lange ausgeglichen gestalten, ehe er nach etwas schwächeren Zügen in der Zeitnotphase der Spielstärke seines Gegners doch Tribut zollen musste. Während Raunak (8/9) weiter von Sieg zu Sieg eilte und ungeschlagen sowie mit großem Vorsprung den Turniersieg feierte, traf Sinz auf weitere Nachwuchshoffnungen, die er aber meist klar im Griff hatte. Am Ende hatte der TG-Spieler 5,5 von neun Punkten auf dem Konto, mit denen er als 23. exakt seine Setzlistenplazierung bestätigte. Der Oberligastart steht nun am 19. September auf dem Programm.