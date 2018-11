TG winkt im Derby Platz drei

Derbyzeit in der PG-Halle: Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach empfangen am Donnerstag den SC Lehr. Anpfiff der Partie gegen die Ulmer Vorstädterinnen ist um 18 Uhr.

Der SC Lehr ist überraschend schwach in die Saison gestartet und steht aktuell mit 0:10 Punkten auf dem elften Tabellenplatz. Diese Platzierung täuscht aber etwas über das wahre Leistungsvermögen des Teams von Trainer Stefan Arnold hinweg, denn vier der fünf Niederlagen setzte es gegen Spitzenteams der Liga. Zudem zeigt die Formkurve des SCL aktuell trotz der schweren Verletzung von Spielmacherin Amelie Glasner, die längere Zeit ausfallen wird, steil nach oben. Das bekam zuletzt der Tabellenzweite, die HSG Fridingen/Mühlheim, zu spüren, der sich nur mit zwei Treffern gegen den SCL durchsetzen konnte. Beste Torschützinnen des Sportclubs sind Beatrice Ruhland (24 Treffer) und Elena Kramer (15). Dazu hat Lehr mit Anna Schnitzer eine sehr wurfgewaltige Spielerin auf der linken Rückraumposition in seinen Reihen, die auch die TG in den Griff bekommen muss.

Es kommt also eine Menge Arbeit auf die aktuell beste Abwehr der Liga zu. Lediglich 103 Treffer mussten die TG-Torfrauen Andrea Bretzel und Fanni Farkas-Szebelledy in den ersten fünf Partien hinnehmen. Eine klasse Leistung, die es am Donnerstag neu unter Beweis zu stellen gilt. Dabei sind vor allem Einstellung und Laufbereitschaft gefragt. Motivation dürfte angesichts des Derby-Charakters und angesichts der Chance, durch einen Sieg zumindest für zwei Tage auf den dritten Tabellenplatz springen zu können, genügend vorhanden sein. Im Gegensatz zum Burlafingen-Spiel, als Trainer Florian Nowack noch auf fünf Spielerinnen verzichten musste, stehen dieses Mal alle zur Verfügung. Es ist also alles angerichtet für ein spannendes Derby, in dem die TG auch auf stimmgewaltige Unterstützung der Zuschauer setzt.