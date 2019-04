TG will Popa Heimsieg zum Abschied schenken

Im letzten Heimspiel der Saison 2018/19 erwarten die Handballer der TG Biberach in der Landesliga den SC Vöhringen zum Lokalderby. Anpfiff ist am Samstag um 19.30 Uhr in der Biberacher PG-Halle.

Der letzte Heimspieltag steht für das Ende einer erfolgreichen Ära im Biberacher Handball. Mit Cosmin Popa verabschiedet sich nach einem halben Jahrzehnt der Aufstiegstrainer, der vor drei Jahren die TG aus der Bezirksliga-Tristesse in die Landesliga führte und dort mit den Biberachern vor allem in den ersten beiden Spielzeiten für Furore sorgte. In dieser Runde schien die Luft raus zu sein und nachdem die Mannschaft im Winter ein sportliches Tal durchschritt, entschied er sich zum Saisonende seinen Platz zu räumen.

Wer dachte, dass nach dieser Entscheidung und angesichts der Platzierung der TG im Niemandsland der Tabelle die Motivation bei Popa nachließ, hatte sich getäuscht. Der scheidende Trainer gab im Training und an der Seitenlinie noch mal alles für das Ziel, vor allem in Heimspielen attraktiven Handball zu bieten. Denn auch der Zuschauerschnitt war in der Amtszeit Popas kontinuierlich gestiegen und nun will die TG die Fans nicht aufgrund einer schwachen Rückrunde enttäuschen. Popa wird kommende Woche nach dem letzten Saisonspiel das Zepter an den bisherigen Co-Trainer Dominic Ellek übergeben (SZ berichtete), der mit fast allen Spielern der bisherigen Mannschaft arbeiten können wird. Aus dem aktuellen Kader hat bisher kein Spieler seinen Abgang verkündet, bei ein bis zwei Akteuren warten Ellek und Teammanager Dietmar Hummler aber noch auf die finale Zusage für die neue Saison.

Vergleichbare Situation

Im Derby mit dem SC Vöhringen geht es um den sechsten Tabellenplatz und für die TG darum, die schlechte Bilanz der vergangenen Duelle gegen Vöhringen aufzubessern. Das Hinrundspiel war hart umkämpft und die Illerstädter gewannen knapp mit 28:27. Die Situation der Vöhringer in dieser Spielzeit ist mit der der TG vergleichbar. Auch der SCV war mit Aufstiegsambitionen in die Runde gestartet, musste aber schon früh abreißen lassen und befindet sich nun im Niemandsland der Tabelle. Zudem haben die Vöhringer einen Trainerwechsel während der Saison vorgenommen. Auf Gunther Kotschmar folgte im Februar Uwe Kumpfe. Die Qualitäten der Vöhringer liegen bei den starken Torhütern Andrei Mitrofan und Felix Eilts, zudem verfügen sie mit André Bluhm, Valentin Istoc und dem Ex-Biberacher Stefan Beljic über viel Erfahrung und Torgefahr im Rückraum. Letzterer war im Hinrundenspiel mit elf Treffern bester Torschütze der Vöhringer, man darf gespannt sein, was sich Beljic bei seiner Rückkehr in die PG-Halle vorgenommen hat. Auf Biberacher Seite muss Popa weiterhin auf den verletzten Simon Ellek sowie den gesperrten Julian Betz verzichten. Die verfügbaren Spieler brennen derweil darauf, ihrem Trainer einen würdigen Abschied zu bescheren.