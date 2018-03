TG will Leistung bestätigen

Eine Woche nach dem Kantersieg gegen den TV Brenz muss die TG Biberach wieder auswärts in der Handball-Landesliga antreten. Anpfiff bei der SG Kuchen-Gingen ist am Samstag um 20.30 Uhr in der Kuchener Ankenhalle.

Viel vorgenommen hatte sich die Mannschaft um Kapitän Tobias Hermann vergangene Woche im Heimspiel gegen Brenz. Viel davon wurde sehr gut umgesetzt, vor allem das häufig thematisierte Spiel über die Außen sowie das Konterspiel. Wie viel dieser Sieg wert ist und ob daraus eine neue Serie erwachsen kann, wird die Bewährungsprobe in Kuchen zeigen.

Auch wenn Trainer Dominic Ellek am vergangenen Samstag zu Protokoll gab, dass sich die Mannschaft in erster Linie auf sich selbst konzentrieren müsse und dass der Gegner und dessen Kragenweite erst einmal egal ist, lohnt sich diesmal ein Blick auf das Team aus dem Stauferland. Die SG Kuchen-Gingen steht derzeit auf dem zehnten Rang im unteren Tabellenmittelfeld. Die SG geht am Samstag in das dritte Heimspiel in Folge, in den ersten beiden musste sich Kuchen-Gingen gegen den TV Steinheim (33:38) und den TV Reichenbach (23:34) geschlagen geben. Das Hinrundenspiel in Biberach war eine klare Angelegenheit. Mit 32:25 behielt die TG damals die Oberhand. Die junge Mannschaft von Trainer Ralf Riethmüller startete nach einem Umbruch im Sommer voller Euphorie in die Saison, musste sich aber im weiteren Saisonverlauf nach hinten orientieren.

Das geschah im letzten Spiel gegen Reichenbach im wörtlichen Sinne. Die Abwehrleistung der Kuchener war überragend, sie mussten sich letztendlich nur aufgrund eines Siebenmeters in der Schlusssekunde geschlagen geben. Sollte die TG jedoch erneut einen erfolgreichen Dreiklang aus treffsicheren Außen, einem kreativen und torgefährlichen Rückraum und starken Torhütern hinbekommen, wird sie auch im Stauferland erfolgreich sein.

TG-Fans haben die Möglichkeit, die Mannschaft im Fanbus zu begleiten. Dieser startet am Samstag um 12.30 Uhr an der PG-Halle und wird dann zuerst Göppingen und das Spiel der TG-Frauen ansteuern, bevor es nach Kuchen geht. Es sind noch wenige Plätze frei.