TG will Heimsieg einfahren

Im vorletzten Heimspiel der Saison empfangen die Landesliga-Handballer der TG Biberach am Samstag um 19.30 Uhr in der PG-Halle die SG Lauterstein II.

An das Hinrundenspiel welches Biberach im November vergangenen Jahres mit 24:26 verlor, erinnerte sich niemand im TG-Lager gerne zurück. Diese Niederlage war der Beginn einer mehrmonatigen Ergebniskrise, durch die Biberach vom zweiten Tabellenplatz zwischenzeitlich bis auf Rang neun abrutschte. Durch zuletzt zwei Siege in Folge ist die TG aktuell aber wieder auf Platz sechs geklettert, als Minimalziel soll dieser Rang bis zum Saisonende verteidigt werden. Das Team um den verletzten Kapitän Ellek möchte in der PG-Halle den Eindruck der schwachen Vorstellung im Hinrundenspiel revidieren und einen Heimsieg einfahren.

Dafür gilt es besonders, Lautersteins Toptorschützen Marius Widmann zu neutralisieren, der zuletzt des Öfteren zweistellig traf. Ein weiterer unkalkulierbarer Faktor ist auch der Umstand, dass immer ein Spieler des Lautersteiner Württembergligateams in die „Zweite“ rutschen kann. Die TG selbst besitzt aber genügend Potenzial, um für alle Fälle gerüstet zu sein.

Ausbaufähige Bilanz

Erneut gilt es für die Biberacher, sich den Gegner im Angriff zurechtzulegen und unvorbereitete schnelle Abschlüsse zu vermeiden. Hilfreich wäre dabei mit Sicherheit, wenn die Biberacher ihre Stärken beim Tempogegenstoß wieder in die Waagschale werfen könnten. Zwar wurden zuletzt zwei Siege eingefahren, allerdings erzielte die TG dabei nur 25 beziehungsweise 22 Tore – eine ausbaufähige Bilanz. Des Weiteren muss Biberach weiter so stark in der Defensive agieren wie zuletzt.