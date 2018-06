TG will erste Punkte einfahren

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach fiebern ihrem Heimspielauftakt entgegen. Nachdem die Biberacher vor Wochenfrist mit leeren Händen vom Saison-Eröffnungsspiel beim SC Vöhringen zurückgekehrt sind, ist die Motivation hoch, die ersten Punkte vor eigenem Publikum einzufahren. Erster Gast in der PG-Halle ist der TSV Bartenbach. Anpfiff ist am Samstag, 23. September, um 19.30 Uhr.

Für den TSV Bartenbach ist die PG-Halle die erste Station auf ihrer Tour durch die Sporthallen der Landesliga-Staffel III. Der TSV wurde in der vergangenen Spielzeit Meister in der Bezirksliga Stauferland und ist damit Neuling in der nächsthöheren Spielklasse. Bartenbach startete mit einem Heimspiel gegen den Württembergliga-Absteiger TV Reichenbach in die Saison und musste sich am Ende deutlich mit 25:32 geschlagen geben. Genauso deutlich kam auch die TG Biberach unter die Räder. Für die Mannschaft von Cosmin Popa setzte es in Vöhringen eine 20:27-Auftaktniederlage.

Die TG möchte nun den unglücklichen Saisonstart gegen einen Gegner geradebiegen, der für die Biberacher ein gänzlich unbeschriebenes Blatt ist. Dennoch kann sich die TG gut in die Situation beim Gegner hineinversetzen, schließlich ist es gerade einmal ein Jahr her, als die Biberacher selbst mit der Euphorie eines Aufsteigers in die Saison starteten. Anders als der Mannschaft von TSV-Trainer Ingo Tippl gelang der TG damals ein erfolgreicher Start in der neuen Spielklasse, der der Auftakt für eine Siegesserie war.

Anderes Gesicht zeigen

Damit die TG erneut einen solchen Lauf starten kann, müssen die Biberacher ein anderes Gesicht zeigen, als noch gegen Vöhringen. TG-Teammanager Dietmar Hummler hofft darauf, dass die Spieler „den Standhandball der zweiten Halbzeit des Vöhringen-Spiels“ vergessen machen und dass sie mit neuem Elan den Heimspielauftakt positiv gestalten. Die „jungen Wilden“ der TG um Jonas Dück, Daniel Krais und Julian Betz machten es schon vergangene Woche vor und zeigten wie der Weg der TG im zweiten Jahr des „Abenteuers Landesliga“ aussehen sollte. Auch die neu formierte TG-Abwehr scheint schon gut zu funktionieren und macht Hoffnung, dass der Abgang der Abwehrstrategen Costel Manea und Ante Kovacevic erfolgreich kompensiert werden kann.

Der Aufsteiger TG Biberach II hat im ersten Heimspiel der Saison in der Bezirksliga den TV Weingarten zu Gast. Spielbeginn ist am Samstag, 23. September, um 17.30 Uhr.