TG will das nächste Spitzenteam ärgern

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach treffen am Samstag mit dem TV Weilstetten auf das nächste Spitzenteam der Liga. Anpfiff ist um 17.30 Uhr in der heimischen PG-Halle.

Der TVW steht zwar aktuell nur auf Tabellenplatz sechs, allerdings hat dies vor allem damit zu tun, dass die TG im Vergleich dazu bereits vier Spiele mehr absolviert hat. Betrachtet man nur die Minuspunkte steht Weilstetten sogar vor den viertplatzierten Biberacherinnen. Die Weilstetterinnen kommen nicht nur mit einem brandneuen Trainerteam nach Biberach, sondern auch mit drei gerade verpflichteten Zugängen an Bord. Zudem steht im Kader die zweitbeste Torschützin der Württembergliga, Rückraumspielerin Stefanie Hotz. Die Biberacherinnen sind nach einem spielfreien Wochenende heiß auf den nächsten Auftritt vor heimischen Publikum. Vor allem einen mutigen Auftritt fordert das TG-Trainerteam um Florian Nowack, das wieder auf die Dienste von Svenja Hardegger und Annki Branz zurückgreifen kann. Beide sind nach langer Pause in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen. „Im Angriff gilt es die Fehlerzahl möglichst gering zu halten, um das Spiel möglichst lange offen halten zu können“, so Nowack.