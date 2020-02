TG will auswärts Siegesserie ausbauen

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach schlagen am Samstag, 22. Februar, gegen die TSG Reutlingen auf. Spielbeginn ist um 18 Uhr in der Rennwiesenhalle in Reutlingen.

Um weiter auf Kurs Relegationsplatz zu bleiben, möchte die TG ihre Siegesserie ausbauen, die seit vier Spielen anhält. Die TSG Reutlingen belegt mit 16 Punkten im Moment den neunten und somit vorletzten Tabellenplatz. Was aber nicht heißt, dass die Biberacherinnen das Spiel auf die leichte Schulter nehmen sollten, da es im Mittelfeld der Liga eng zugeht. So ist Platz sechs nur zwei Punkte für die Gastgeberinnen entfernt.

3:1 im Hinrundenspiel

Im Hinrundenspiel konnten die Biberacherinnen die TSG mit 3:1 bezwingen. Beim Blick auf die Sätze eins und vier, die die TG jeweils nur mit zwei Punkten Vorsprung für sich entscheiden konnte, zeigt sich jedoch, dass die Partie auch anders hätte ausgehen können. Die Reutlingerinnen werden am Samstag bestimmt alles daransetzen, dieses Ergebnis umzudrehen, auch um vom Tabellenende wegzukommen.

Die Marschroute für die Mannschaft von Trainer Stefan Hecht ist daher klar. Die TG-Spielerinnen müssen weiter an sich und ihre Ziele glauben und ihre Stärken auf dem Spielfeld abrufen. Biberach benötigt in diesem Auswärtsspiel drei Punkte, um den zweiten Platz hinter Fellbach nicht aus den Augen zu verlieren. Wenn die TG-Spielerinnen ihre Leistung vom vergangenen Spiel gegen die TSF Ditzingen (3:0), vor allem die aus den ersten beiden Sätzen, erneut abrufen können, dann wäre ein Sieg in greifbarer Nähe.

TG-Trainer Stefan Hecht stehen am Samstag bis auf Sabine Ludwig, die berufsbedingt verhindert ist, alle Spielerinnen zur Verfügung.