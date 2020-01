TG-Volleyballerinnen sind auf Revanche aus

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach treffen am Samstag, 25. Januar, in der heimischen Wilhelm-Leger-Halle auf die Mannschaft des TV Rottenburg. Mit der gleichen Anzahl an gewonnenen Spielen liegt der TV Rottenburg als Tabellenzweiter nur drei Punkte vor der TG Biberach und belegt somit momentan den direkten Tabellenplatz vor der TG. Nur mit einem 3:0 ist es der TG möglich, den TVR zu überholen und zum Tabellenführer SV Fellbach aufzuschließen. Spielbeginn ist um 19 Uhr.

Nachdem die TG um Trainer Stefan Hechta m vergangenen Wochenende in Schmiden einen 3:2-Sieg einfahren konnte, will die Mannschaft nun an die letzten drei Sätzen dieses Spieles anknüpfen und sich im besten Fall gegen Rottenburg noch weiter steigern. Dabei ist es wichtig, dass die Biberacher Volleyballerinnen aus den Fehlern, die sie in Schmiden gemacht haben, schnellstmöglich lernen und das Gelernte im kommenden Spiel umsetzen. Mannschaftsführerin Franziska Müller hofft, dass die TG den Kampfgeist des jüngsten Spiels mitnimmt und zudem die Block-Feld-Verteidigung in den Griff bekommt, damit sie so das Spiel für sich entscheiden kann.

Im Hinspiel gegen die Mannschaft des TV Rottenburgs musste die TG eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Dadurch sind die TG-Mädels jedoch noch motivierter, gemeinsam stark und konzentriert gegen den TVR anzutreten und sich weiter zu steigern. „Es geht darum, sich sowohl als Team als auch als Einzelspielerin in schwierigen Situationen zu belohnen. Nur wir als Gemeinschaft stehen im Fokus. Schaffen wir es unser eigenes Spiel über drei Sätze aufzuziehen, wird es Rottenburg nicht gerade leicht haben“, so Trainer Stefan Hecht.