TG verteidigt Tabellenplatz drei

Die Volleyballerinnen der TG Biberach haben sich im letzten Auswärtsspiel des Jahres einen 3:2 (25:11, 25:20, 20:25, 25:27, 15:8)-Erfolg bei den TSF Ditzingen gesichert. Dadurch verbuchte die Mannschaft von Trainer Stefan Hecht zwei Punkte und verteidigte somit den dritten Tabellenplatz in der Oberliga.

Mit starken Aufschlägen und einer wirkungsvollen Blockarbeit konnte sich die TG im ersten Satz zunächst mit 11:1 klar absetzen. Dieses Rezept zogen die Biberacherinnen auch in der Folge durch, wodurch der Gegner nicht ins Spiel fand. Verdient gewann die TG den ersten Satz mit 25:11. Der zweite Durchgang verlief hingegen sehr ausgeglichen. Trotz einiger Aufschlagfehler gelang es der TG jedoch, sich auch diesen Durchgang mit 25:20 zu holen.

In Satz drei hatten die Biberacherinnen Startschwierigkeiten. Die TG leistete sich mehr Fehler im Aufschlag und Angriff und so lagen die TSF bald mit 20:13 vor. Obwohl die Biberacherinnen den Rückstand verkürzen konnten, verloren sie den Durchgang am Ende mit 20:25. Im vierten Satz ging es erneut sehr ausgeglichen zu, weder TG Biberach noch Ditzingen gelang es, sich abzusetzen. Letztlich verlor die TG den Satz knapp durch mangelnde Konzentration mit 25:27.

Der Tiebreak musste somit die Entscheidung bringen. In diesem gelang es den Biberacherinnen an die Leistung aus den Sätzen eins und und zwei anzuknüpfen. Mit einer Führung im Rücken wechselte die TG die Seiten und blieb dran. Durch gezielte Angriffsschläge und Kampfgeist holte sich die TG Biberach den dritten Satz mit 15:8 und gewann somit das letzte Auswärtsspiel des Jahres.

Am Samstag, 14. Dezember, hat die TG Biberach nun wieder Heimrecht in der Wilhelm-Leger-Halle. Gegner wird dann die TSG Reutlingen sein. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.