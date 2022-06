TG verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt haben die Verbandsliga-Faustballer der TG Biberach in Vaihingen/Enz geschafft. Gegen den TV Heuchlingen und den Gastgeber hatten die Biberacher beide Spiele am ersten Spieltag zu Hause noch mit 1:3 verloren.

Der TV Heuchlingen und die TG lieferten sich diesmal in Satz eins ein ausgeglichenes Spiel – mit dem besseren Ende für Biberach (15:13). In Durchgang zwei ließ die TG nichts anbrennen (11:4) und konnte auch den dritten Satz (11:8) siegreich zum 3:0-Erfolg gestalten.

Im zweiten Spiel gegen Vaihingen/Enz verlor die TG Satz eins deutlich (5:11), steigerte sich durch einen großen Kampfgeist dann aber in Durchgang zwei (12:10) und drei (11:9). Dadurch war die Gegenwehr des Gastgebers nach TG-Angaben gebrochen und Satz vier konnte mit 11:6 zum Endstand von 3:1 gewonnen werden. Damit arbeitete sich Biberach in die obere Tabellenhälfte vor und kann bei Siegen gegen den VfB Friedrichshafen und den TSV Westerstetten möglicherweise sogar wieder in den Titelkampf eingreifen.