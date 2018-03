TG verpasst Wiedergutmachung

Die Handballer der TG Biberach haben das Auswärtsspiel in der Landesliga beim TV Reichenbach mit 29:32 (12:15) verloren. Dabei lief die Mannschaft von Interimstrainer Dominic Ellek das gesamte Spiel über einem Rückstand hinterher.

Nichts war es mit einer erfolgreichen Wiedergutmachung nach der Heimniederlage gegen den TV Steinheim für die TG-Mannschaft um den aktuellen Topscorer Julian Betz. Die TG konnte zwar sehr gut mithalten, war mit Reichenbach leistungstechnisch auf Augenhöhe, schaffte es aber nicht, für eine Wende zu sorgen, wenn sie in Schlagdistanz war. So konnte Markus Braun (34./16:14) auf zwei Tore und Timo Jans (48./23:22) sogar auf ein Tor Rückstand verkürzen. Doch immer dann, wenn es nochmal brenzlig zu werden schien, schlugen die routinierten, Württembergliga-erfahrenen Spieler von der Fils zurück. Nicht zuletzt taten sie das in Person ihres Top-Goalgetters Alexander Stammhammer, der 13 Treffer erzielte und die personifizierte Lebensversicherung für den TVR darstellte.

Probleme in der Abwehr

Die TG dagegen spielte lange Zeit sehr gefällig im Angriff, variabel und torgefährlich, nur die Außenspieler kamen etwas selten zum Zug. Dagegen offenbarten die 32 Gegentreffer einige Probleme in der Abwehr. Nicht zuletzt das Fehlen der Abwehrchefs Simon Kruse und Simon Krattenmacher machte sich im Mittelblock der TG bemerkbar.

Im Reigen der Duelle gegen Tabellennachbarn geht es für die TG Biberach nun am Samstag (18 Uhr) zu Hause weiter. Dann ist die SG Lauterstein II zu Gast. Die TG will alles daransetzen, nach zwei Niederlagen in Folge endlich wieder zu punkten.