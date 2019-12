TG verliert zweites Auswärtsspiel in Folge

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach haben beim Spitzenteam HSG Deizisau-Denkendorf mit 19:23 (8:8) ihr zweites Auswärtsspiel in Folge verloren. Dabei hielt die TG das Spiel Dank einer starken kämpferischen Leistung lange offen, scheiterte aber letztlich an zu vielen eigenen Fehlern im Angriff.

Ohne Jenny Wagner, die krankheitsbedingt passen musste, starteten die Biberacherinnen motiviert in die Partie. Auf das starke Angriffsspiel der HSG hatte man sich gut vorbereitet und stellte die Gastgeberinnen vor sehr schwere Aufgaben. Sowohl die Rückraumspielerinnen wie auch das Zusammenspiel mit dem Kreis nahm Biberach fast komplett aus der Partie. Dazu kam eine starke Andrea Bretzel im TG-Tor, die bereits im ersten Durchgang zahlreiche Paraden verbuchen konnte. Im Angriff hingegen leistete sich die TG zu viele einfache Fehler, die immer wieder zu Ballverlusten führten. Das von den Abwehrreihen geprägte Spiel in der ersten Halbzeit wogte hin und her. Mal führte die HSG (5:4/19.), mal die TG (7:5/23.). Beim Stand von 8:8 ging es in die Kabinen.

Viele technische Fehlern im Angriff

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit agierten die Biberacherinnen sehr motiviert und kampfstark. Erneut ging die TG durch Treffer von Svenja Hardegger und Yvonne Schneider in Führung. Doch mit zunehmender Spieldauer musste Biberach den vielen technischen Fehlern im Angriff Tribut zollen. Die HSG spielte die letzten 20 Minuten einfach konstanter und konnte sich so gegen Ende langsam absetzen. Die TG-Spielerinnen kämpften bis zum Schluss und versuchten alles, mussten sich aber letztlich mit 19:23 geschlagen geben.

Trotz der zwei Niederlagen zum Abschluss der Hinrunde bei den zwei Spitzenteams der Liga kann das Team von Trainer Florian Nowack auf eine erfolgreiche Hinrunde zurückblicken – die beste seit vielen Jahren. Mit 15:7 Punkten steht die TG überraschend gut da und hat sich ein kleines Polster auf Platz sieben erarbeitet. Viele Faktoren sprechen nach Ansicht von Florian Nowack für eine tolle Hinrunde: Trotz einiger Verletzungen hat es die Mannschaft geschafft, das Beste aus der Situation zu machen und Punkte zu holen. Dazu agieren mittlerweile alle Spielerinnen auf einem sehr guten Niveau, sodass alle regelmäßig Einsatzminuten bekommen. Auch handballerisch und körperlich seien immer wieder kleine Fortschritte festzustellen. „Hier gilt es in der Rückrunde anzuknüpfen, denn mit dem tollen Teamgeist im Rücken, wird man es auch 2020 jedem Gegner schwer machen können“, so der TG-Trainer.