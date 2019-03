TG verliert Krimi nach Verlängerung

Die Basketballer der TG Biberach haben in der Bezirksliga Ost zu Hause mit 74:75 (44:35) nach Verlängerung gegen den TSB Ravensburg II verloren. Nach dieser Kriminiederlage rangieren die Biberacher bei noch zwei verbleibenden Spielen nun auf dem letzten Tabellenplatz.

Dabei hatte das Spiel gut für die Biberacher begonnen. Nach anfänglichem Abtasten und vielen Fehlwürfen auf beiden Seiten im ersten Viertel (14:16) schaltete die TG in der Offensive einen Gang hoch. Benedikt Bärtle (9) und Oscar Vazquez-Dyer (10) waren die treffsichersten Schützen im zweiten Durchgang. Auch die Defensive stand weiter gut, sodass sich die Biberacher mit einem 19:2-Lauf eine 44:35-Halbzeitführung erspielten.

Im dritten Viertel knüpften das Team von Spielertrainer Martin Arens an diese Leistung an. Alexander Braun erzielte sechs Punkte und die Führung konnte gehalten werden (61:54). Allerdings ließen die Biberacher einige einfache Punkte liegen und ließen in der Defensive durch manche Unaufmerksamkeit leichte Körbe zu. Jedoch ging die TG mit einem Vorsprung in den letzten Spielabschnitt. Doch nachdem die Führung Mitte des vierten Viertels noch einmal auf zehn Punkte angewachsen war, brach die TG ein. In den letzten drei Minuten der regulären Spielzeit gelangen den Biberachern nur noch zwei Punkte. Center Ansu Kinteh erzielte für die Ravensburger kurz vor dem Ende der Partie den 72:72-Ausgleich. Im Gegenzug vergaben die Biberacher einen offenen Wurf – Verlängerung. In dieser agierten beide Teams hektisch. In fünf Minuten Spielzeit gelangen der TG nur zwei, den Ravensburgern drei Punkte. Biberach vergab mehrfach die Chance zum Sieg. Auch ein letzter Dreierversuch ging daneben und die Niederlage war besiegelt.

Nun muss die TG die letzten beiden Spiele gewinnen, um noch aus eigener Kraft dem Abstieg zu entgehen. Die nächste Partie für die TG steigt am kommenden Samstag in Elchingen gegen die Scanplus Baskets III.