TG verliert in Mühlheim

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach haben sich auswärts bei der HSG Fridingen/Mühlheim mit 19:25 (10:15) geschlagen geben müssen. Kämpferisch war es eine tolle Vorstellung der TG, doch vor allem im Angriff tat man sich unheimlich schwer.

Sehr gut eingestellt und hoch motiviert starteten die Biberacherinnen in die schwere Partie gegen die HSG, die angesichts der Qualität im Kader aktuell deutlich unter den eigenen Möglichkeiten auf Tabellenplatz sechs rangiert. Die TG konnte dank teilweise sehr schöner Treffer von Jessica Haas (2), Julia Spies (2) und Yvonne Schneider schnell mit 5:1 in Führung gehen. Die Folge war eine sehr frühe Auszeit der gastgebenden Mannschaft. Nach und nach schlichen sich aber mehr und mehr Fehler ins Angriffsspiel der TG ein. Dies war einerseits der guten Qualität der HSG-Spielerinnen geschuldet, andererseits aber auch dem Fakt, das den Biberacherinnen einfach das letzte bisschen Tempo und eine Portion Mut fehlten. In der 17. Minute glich die HSG erstmals wieder aus (7:7). In die Pause ging es schließlich beim Spielstand von 10:15 aus TG-Sicht.

Auch wenn klar war, dass die Biberacherinnen nicht an ihre absolute Topleistung werden anknüpfen können, war man gewillt, es der HSG auch im zweiten Durchgang schwer zu machen. Zumindest hinten gelang das nun immer mehr. Lediglich zehn Gegentreffer musste die TG im zweiten Durchgang hinnehmen.

Doch im Angriff lief einfach nicht viel zusammen. Der Vorsprung der HSG blieb konstant und Biberach konnte nicht wirklich aufholen. Zugutehalten muss man den TG-Spielerinnen, dass sie bis zum Schlusspfiff kämpften. Am Ende mussten sie sich dennoch mit 19:25 geschlagen geben.