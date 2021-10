TG verliert erneut im Tiebreak

Die Volleyballerinnen der TG Biberach haben das zweite Heimspiel der Oberliga-Saison mit 2:3 gegen den TSV Burladingen (25:18, 25:27, 21:25, 25:21, 11:15) verloren. Zum dritten Mal in der laufenden Spielzeit entschied der Tiebreak über den Sieg. Während Biberach noch im Spiel zuvor gegen die TG Nürtingen gewann, musste sich die TG um Trainer Stefan Hecht und Co-Trainer Patrick Welcker diesmal nach mehr als zwei Stunden geschlagen geben.

In Satz eins startete die TG gut und fokussiert. Durch eine stabile Block-Feld-Verteidigung, druckvolle Aufschläge und variable Angriffe konnten sich die Biberacherinnen in der Mitte des Satzes absetzen und behielten bis zum Ende die Oberhand (25:18). In Satz zwei fand Burladingen besser ins Spiel, während die TG ihren Rhythmus etwas verlor. Durch Kampfgeist und Teamarbeit arbeitete sich die Mannschaft um Kapitänin Annika Rueff jedoch über 21:24 auf 24:24 wieder heran. Letztlich setzte sich aber Burladingen mit 27:25 durch.

Auch im dritten Satz war das Spiel der TG von Unsicherheiten geprägt. Es fehlte die nötige Konstanz, um Burladingen unter Druck zu setzen und das eigene Spiel durchzuziehen. Die Folge: Der Satz ging mit 25:21 an den TSV. In Durchgang vier starteten die Biberacherinnen wieder konzentrierter und agierten in vielen Situationen energischer. Gute Annahme- und Abwehraktionen ermöglichten gezielte Angriffe. Über 18:12 gewann die TG den Satz mit 25:21. Die Entscheidung fiel daher erst im Tiebreak. Nach einem 0:3-Rückstand zog Burladingen konsequent das eigene Spiel durch und war den Biberacherinnen vor allem im Angriff immer einen Schritt voraus. Die TG schaffte es nicht, lange Ballwechsel für sich zu entscheiden und die Fehlerquote zu minimieren. Am Ende sicherte sich der TSV mit 15:11 den 3:2-Sieg.

„Wir haben wieder viele Chancen liegen gelassen und gegen einen Gegner verloren, der seine Chancen konsequent genutzt hat“, zeigte sich Trainer Stefan Hecht enttäuscht von der Leistung seiner Mannschaft. Zudem konnte die TG die Ausfälle der verletzten und verhinderten Spielerinnen nicht kompensieren. In den nächsten zwei Wochen liegt daher der Fokus darauf, dass sich die angeschlagenen Spielerinnen erholen und sich im Training die notwendige Konstanz zu erarbeiten. Das nächste Spiel gegen Bad Waldsee steht am 6. November an.