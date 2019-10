TG verliert Derby in der zweiten Hälfte

Die TG Biberach hat in der Handball-Landesliga eine ärgerliche Derby-Niederlage hinnehmen müssen. Nachdem die Mannschaft von Trainer Dominic Ellek die Begegnung beim TSV Bad Saulgau über weite Strecken dominiert hatte, blieb ihr in der zweiten Halbzeit oft nur das Nachsehen. Am Ende unterlag Biberach mit 25:27 (12:9).

Es war ein Spiel von besonderer Brisanz. Im Aufgebot der TG standen mit Tobias Baumgart und Manuel Kruse zwei Spieler, die vor nicht allzu langer Zeit noch das Trikot der Saulgauer getragen haben. Auch Biberachs Co-Trainer Simon Kruse war in der Vergangenheit für die Saulgauer aktiv. Auf der Gegenseite stand mit Jonas Engler ein Spieler im TSV-Tor, der in der Biberacher Jugend das Handballspielen gelernt und auch für die TG in der Landesliga das Tor gehütet hatte. Engler sollte eine wichtige Rolle in dieser Partie spielen.

Die TG knüpfte an die starke Leistung aus dem Spiel in Friedrichshafen an. Vor allem die Defensive zeigte in der ersten Hälfte eine gute Leistung. Den Saulgauern dagegen merkte man die Verunsicherung aufgrund des wechselhaften Saisonstarts an. Dem TSV gelang anfangs nicht viel, die TG lag durchgehend in Führung lag. Über 6:5 und 10:8 ging Biberach letztlich mit einer 12:9-Führung in die Halbzeitpause. „Die Leistung in der ersten Halbzeit war sehr gut. Die Abwehr war stabil und im Angriff haben unsere Rückraumspieler überzeugt“, so Dominic Ellek nach dem Spiel.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs spielte die TG wie aus einem Guss. Biberachs Torhüter Simon Ellek parierte viele Bälle, im Angriff klappte das Zusammenspiel zwischen den Rückraumspielern Julian Betz und Lukas Fimpel und den einlaufenden Außen sehr gut. Die TG lag nach einem Treffer von Daniel Krais zwischenzeitlich mit 12:17 vorn (38.).

Kurz darauf sahen die 500 Zuschauer in der Kronriedhalle eine Schlüsselszene: Julian Betz misslang eine Angriffsaktion und es wurde ein Schrittfehler gegen ihn gepfiffen.Saulgaus Jochen Schäfer schnappte sich zu rabiat den Ball und wurde daraufhin mit der dritten Hinausstellung bestraft. In Unterzahl kam der TSV dennoch auf 14:17 heran. „Die Roten Karten haben für die Extra-Motivation bei den Saulgauern gesorgt“, so Ellek. Die zweite Rote Karte kassierte Istvan Gaspar fünf Minuten später nach einem Foul an Fimpel.

Engler läuft zur Hochform auf

Dem TSV gelang, gepusht vom eigenen Publikum, nun mehr im Angriff und die TG-Abwehr trat nicht mehr so zweikampfstark auf. „Wir waren verunsichert und Aktionen im Angriff die zuvor zu Toren führten, gingen dann über das Tor. Außerdem haben wir öfters aus nicht optimalen Situationen abgeschlossen“, erklärte der TG-Trainer. Außerdem lief nun Jonas Engler im TSV-Tor zur Hochform auf und parierte viele TG-Würfe. „Unsere schwächer werdende Abwehr hat schon im Angriff begonnen. Dadurch hatten wir ein schlechteres Rückzugsverhalten und Saulgau konnte Tore aus der zweiten Welle erzielen“, so Ellek. Der TG-Trainer probierte nochmals alles, brachte Aleksandar Markov und Bogdan Botezatu im Angriff, um für neue Ideen zu sorgen. Für die erste Saulgauer Führung sorgte Dennis Sugg mit dem 21:20 (51.). Kurz darauf stand es 25:22 (56.). Die TG raffte nochmals auf, Baumgart gelang in der letzten Spielminute noch der 25:2-Anschluss. Mehr war aber nicht mehr drin.

„Unser Kampf zum Schluss war nochmal toll, aber Saulgau hat es in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht“, zollte Ellek dem Gegner Respekt. „Wir haben heute vieles für die nächsten Spiele gelernt, was wir nun in der Zukunft umsetzen müssen.“