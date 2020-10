TG verliert Derby

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach haben das Derby gegen den TSV Bad Saulgau verloren. 24:25 (10:15) hieß es am Ende aus TG-Sicht in heimischer Halle. Entsetztes Schweigen und betretene Mienen herrschten bei den TG-Fans vor, als Biberachs Botezatu mit einem letzten Wurf in der letzten Sekunde an Saulgaus Torhüter scheiterte und somit die Derbyniederlage manifestiert war.

Es war freilich wie Biberachs Manuel Kruse treffend bemerkte nicht die entscheidende Situation. Über gut 30 Minuten agierte die TG besonders im Angriff ob der gegnerischen doppelten Manndeckung gegen Betz und Sandu ideenlos. Zudem bekam der komplette Biberacher Defensivverband die ersten 40 Minuten keinen Zugriff. Saulgau agierte hingegen geduldig und diszipliniert, oft an und über die Zeitspielgrenze hinaus, was von den unglücklich agierenden Schiedsrichtern zumeist nicht geahndet wurde.

Saulgau nutzt Biberacher Flaute

Es entwickelte sich zunächst eine dynamische Partie, beide Teams legten ein sehr hohes Tempo vor. Zumeist legten die Rißstädter vor, nach sechs Minuten lautete der Zwischenstand 6:5 für die TG – es sollte die letzte Biberacher Führung sein. Die Gäste wechselten im Tor und brachten Bakos, der gleich mehrere TG-Würfe entschärfte. Biberach war längere Zeit nicht in der Lage, sich auf Bakos einzustellen, obwohl dessen Verhaltensmuster eigentlich bekannt ist. Saulgau nutzte die Biberacher Flaute gnadenlos und effizient aus und zog bis zur Pause auf 15:10 davon.

Biberachs Trainer Senciuc ordnete in der Halbzeit die taktische Formation im Angriff dann neu. Auch hier blieb zunächst ein Effekt aus, weil Biberach sich mehrere technische Fehler leistete. Die Gäste konnten ihrerseits auch keinen wesentlichen Nutzen daraus ziehen, bis zur 44. Minute blieb der Fünf-Tore-Rückstand der TG mit 17:22 bestehen. Ein Torwarttausch brachte Biberach wieder in die Spur: Rückkehrer Jonas Engler kam ins Tor und gab seinem Team mit tollen Paraden den nötigen Rückhalt, im Angriff glänzte Zugang Sandu mit einer perfekten Wurfquote und sieben Treffern. Die Einheimischen kämpften sich heran, hatten in dieser Phase dann aber auch noch Pech, als gleich drei Tore durch die Unparteiischen nicht anerkannt wurden. Dennoch war beim Stand von 23:24 in der 57. Minute der Kontakt hergestellt. Saulgau konterte nach einem langen Angriff durch Fischer zum 23:25, Sandu verkürzte durch einen Strafwurf eine Minute vor Schluss zum 24:25. Wieder strapazierte Saulgau clever die Zeitspielregel, ehe Biberach neun Sekunden vor Schluss doch noch in Ballbesitz kam. Der letzte Wurf war dann allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Schlussendlich wäre es auch nicht verdient gewesen, weil die Gäste über 45 Minuten das bessere Team waren. Biberach muss zukünftig damit umgehen können, dass gegen ihre starken Rückraumspieler auch andere Teams auf die taktische Maßnahme Manndeckung setzen.