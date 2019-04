TG verkauft sich teuer

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach haben das Auswärtsspiel beim TV Nellingen II, dem Tabellenführer und Aufsteiger in die Baden-Württemberg-Oberliga, mit 18:24 (7:10) verloren. Dabei zeigte die TG über weite Strecken der Partie eine tolle Leistung, konnte erneut kämpferisch überzeugen und verlangte den Gastgeberinnen einiges ab.

Mit deutlich größerem Kader als noch zuletzt in Fridingen, aber erneut ohne wichtige Spielerinnen trat die TG in Nellingen zum letzten Auswärtsspiel der Saison an. Für den TVN II ging es dabei um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in Liga vier. Entsprechend motiviert gingen die Nellingerinnen, unterstützt von zahlreichen und lautstarken Fans, zu Werke. Die TG hielt von Beginn an mit viel Kampf dagegen. Vor allem Torhüterin Andrea Bretzel und eine sehr lauffreudig und clever agierende Abwehr bereiteten den Gastgeberinnen Kopfzerbrechen. Es dauerte fast fünf Minuten, ehe die Zuschauer den ersten Treffer sahen: Anne Münzer brachte die TG mit 1:0 in Führung. Weitere Treffer von Lara Kuhn und Svenja Hardegger sorgten dafür, dass die Biberacherinnen trotz großer Probleme im Angriff in der Partie blieben. In Minute 21 lag die TG mit 6:4 in Führung, auch Dank der überragend haltenden Bretzel. Danach verlor Biberach aber etwas den Faden, leistete sich zu viele einfache Fehler, welche Nellingen II sofort in Treffer ummünzen konnte. Die Folge war ein 7:10-Rückstand zur Pause.

Auch im zweiten Durchgang schafften es die Biberacherinnen, trotz vieler Wechsel am starken Gastgeber dranzubleiben. Zwar hatte die TG weiterhin Probleme im Abschluss, doch durch viel Einsatz und Kampf blieb die TG weiter auf Schlagdistanz und zeigte zumindest phasenweise auch tolle Aktionen im Angriff. Prunkstück der TG blieb aber die Defensive, in der man allen Spielerinnen anmerkte, das sie um das große Ziel, am Ende der Saison die Mannschaft mit den wenigsten Gegentreffern zu sein, kämpften. Acht Minuten vor dem Ende gelang Jenny Wagner der Treffer zum 14:18. Trotz merklich nachlassender Kräfte gelangen nach einer Auszeit nochmals drei Treffer in Folge durch Münzer, Kuhn und Branz, ehe Biberach dem Tempo doch noch Tribut zollen musste. Nellingen II war am Ende auch die konditionell stärkere Mannschaft und konnte so schließlich einen 24:18-Erfolg bejubeln.

So richtig unzufrieden war auf TG-Seite dennoch niemand, denn die Einstellung hatte absolut gestimmt. „Wir haben heute gegen einen besseren Gegner lange sehr gut dagegengehalten“, sagte eine zufriedene Valentina Herth. Weiter geht es für die TG nun mit dem letzten Saisonspiel am kommenden Samstag zu Hause gegen die SG Hegensberg-Liebersbronn.