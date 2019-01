TG vergeigt Rückrunden-Auftakt

Gehörig misslungen ist der Rückrunden-Auftakt der TG Biberach in die Handball-Landesliga bei BW Feldkirch in Vorarlberg. Die TG, die kurzfristig auf mehrere Leistungsträger verzichten musste, unterlag mit 26:30 (14:16) den abstiegsbedrohten Gastgebern.

Die TG Biberach hat eine hervorragende Rückrunden-Vorbereitung hinter sich und sich dementsprechend für die die zweite Saisonhälfte Großes vorgenommen. Daraus wurde allerdings erst mal nichts. Anspruch und Wirklichkeit liegen bei den Blau-Gelben derzeit weit auseinander und so reichte es in Vorarlberg gegen die Mannschaft von Trainer Zoltan Balogh nicht zu Punkten. Ärgerlicherweise musste Trainer Cosmin Popa vor der langen Auswärtsfahrt einige kurzfristige Ausfälle hinnehmen.

So waren Moritz Kehm, Simon Krais, Daniel Krais, und Armin Schweigardt nicht mit von der Partie. Dennoch startete die TG gut, konnte durch ihre gefährliche rechte Seite und Treffern von Bogdan Botezatu und Julian Betz mit 2:0 in Führung gehen. Doch auch die Feldkircher haben sich für die Rückrunde einiges vorgenommen, der Abstieg des langjährigen Landesligisten soll um jeden Preis vermieden werden. Und so konnten die Blau-Weißen durch ihren Top-Torjäger Lars Springhetti schnell ausgleichen und kurz darauf sogar mit 5:3 in Führung gehen.

Die TG-Defensive hatte das gesamte Spiel über Probleme mit der agilen Offensivreihe der Gastgeber und so wurde ihr, ähnlich wie der deutschen Nationalmannschaft am Tag zuvor, am Samstagabend die Abwehrleistung zum Verhängnis. Die erste Hälfte war geprägt von vielen Treffern auf beiden Seiten, meistens war die TG in Rückstand und so wechselten die Teams beim Spielstand von 16:14 für Feldkirch die Seiten.

Die entscheidenden Schritte zum Sieg tat BW Feldkirch in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs. Die TG schaffte es in der Pause nicht, die letzten Energiereserven zu aktivieren, um das Blatt zu wenden. Stattdessen gelang es den Gastgebern einen Gang zuzulegen. Kassian Matt und Springhetti sorgten mit ihren Toren für den 22:16-Zwischenstand in der 41. Spielminute. Das Spiel wurde nun unruhig und häufig durch Hinausstellungen auf beiden Seiten unterbrochen. Aufseiten der TG waren es nun vermehrt der reaktivierte Tobias Baumgart und Simon Krattenmacher, die durch Treffer auf sich aufmerksam machten. Doch auch sie schafften es nicht, die TG nochmal in Schlagdistanz zu bringen. Am Ende hieß es 30:26 für Feldkirch. Ein verdienter Sieg der Vorarlberger, der ihnen ein wenig Luft im Abstiegskampf verschafft.

Für die TG geht es am kommenden Samstag (19.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den TV Steinheim weiter.