TG vergeigt den Schlussakkord

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach haben das Abschlussspiel der Saison mit 24:29 (9:13) bei Uhingen-Holzhausen verloren. Dabei konnte die stark ersatzgeschwächte TG zu keiner Zeit ihr volles Leistungsvermögen abrufen.

Neben Tobias Baumgart, Tobias Hermann und Simon Kruse konnten auch Simon Krais und Bogdan Botezatu nicht für die TG auf der Platte stehen. Zudem trat Biberach nur mit einem Torwart an. Simon Ellek war wie so oft in dieser Saison einer der Besten seiner Farben. Dafür stand der A-Jugendliche Felix Berg zum ersten Mal überhaupt im Kader der „Ersten“. Ein Fingerzeig in die Richtung, die in der kommenden Saison eingeschlagen werden soll.

Zwar ist die TG nach der Verpflichtung von Armin Schweigardt vom TV Brenz auf der Suche nach weiteren externen Verstärkungen, dennoch möchten die TG-Verantwortlichen künftig mehr aus dem eigenen Talente-Pool schöpfen. Neben Berg, der sich mit zwei Treffern gut einführte, sollen weitere Nachwuchsspieler an den Landesligakader herangeführt werden.

So war es eine gemischte Mannschaft aus etablierten Kräften und Talenten, die sich dem HT Uhingen-Holzhausen gegenüberstellte. Allerdings konnte die Mannschaft von Trainer Cosmin Popa nur im ersten Spielviertel mit den motivierten Gastgebern mithalten. Nach dem Ausgleich des scheidenden Markus Braun gelangen dem Tabellenachten drei Treffer in Folge. Bereits zum Seitenwechsel hatten sich die Gastgeber einen Vier-Tore-Vorsprung herausgespielt, beim 13:9 wurden die Seiten gewechselt.

Harmloser TG-Angriff

Zwar betonte Popa in der Kabine, dass seine Mannschaft in den letzten 30 Landesligaminuten dieser Saison nochmal alles raushauen solle, dennoch schaffte es die TG im weiteren Verlauf nicht, den Rückstand zu verkürzen. Gründe dafür waren der starke Defensivverbund des Gastgebers und die Harmlosigkeit im TG-Angriff. Schon bald waren die Weichen für einen Erfolg des Heimteams gestellt. Zwischenzeitlich wuchs der Vorsprung der Filstäler auf neun Tore an (26:19/55.). Gegen Ende schafften es die Popa-Buben aber, noch ein wenig zu verkürzen. Der letzte Treffer der Saison gehörte Timo Jans, der mit der Schlusssirene den 29:24-Endstand herstellte.

Durchwachsenes Fazit

Die TG beendete das schwierige zweite Jahr in der Landesliga damit auf Rang sechs mit einer klar positiven Punktebilanz (31:21). Insgesamt ziehen die Verantwortlichen ein durchwachsenes Fazit. Nach dem vielversprechenden Saisonstart kam der Einbruch im Winter und wechselhafte Ergebnissen im Frühjahr. Dennoch hat sich die TG in der Landesliga mehr als nur etabliert. Der sechste Platz in dieser Saison ist nach Ansicht der Verantwortlichen eine super Grundlage, um in der nächsten Spielzeit erneut anzugreifen. Dann wird die Mannschaft mit sechs Abgängen und vielen neuen Spielern ein neues Gesicht haben.

Bevor es in die Sommerpause geht, dürfen einige der TG-Spieler noch um den Bezirkspokal spielen. Am kommenden Wochenende findet das Final-Four in Blaubeuren statt, die TG wird am Samstag (Spielbeginn: 18.15 Uhr) im Halbfinale auf Ligakonkurrenten SC Vöhringen treffen.