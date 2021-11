TG verbucht Sieg und Niederlage

Mit einer Niederlage im Nachholspiel bei der TSG Söflingen II und einem Sieg in Feldkirch ist die TG Biberach vom erneuten Doppelpack in der Handball-Landesliga zurückgekommen. Mit einer überzeugenden Leistung wurde in Feldkirch mit 32:24 gewonnen, während es bei der TSG Söflingen II eine klare 23:30-Niederlage setzte. In der Tabelle rangiert die TG (sieben Spiele) aktuell mit 6:8 Punkten auf Rang sechs.

In beiden Spielen musste TG-Coach Gabriel Senciuc wegen des stark dezimierten Kaders improvisieren. In Feldkirch erwischte die TG einen guten Start. Zwar lagen die Österreicher nach vier Minuten mit 3:2 in Front, es sollte aber die letzte Führung für Feldkirch bleiben. Die TG zog angetrieben von Hadzic, Fimpel, Böck und Kärcher auf 14:8 davon, Feldkirch konnte bis zur Pause nur noch auf 11:15 verkürzen. In der zweiten Hälfte blieb Biberach dominant. Kontinuierlich wurde der Vorsprung ausgebaut, Feldkirch gelang gegen Ende nur noch Ergebniskosmetik zum 24:32. TG-Coach Senciuc war besonders mit dem Abwehrverbund zufrieden, TG-Rückraumspieler Fimpel sah hier ebenfalls den Schlüssel zum Erfolg, orakelte aber bereits, dass das Rückzugsverhalten verbesserungswürdig sei, was sich als richtige These herausstellen sollte.

Mit abermals modifiziertem Kader ging es am Montag zum Nachholspiel gegen das Team der Stunde, die TSG Söflingen II. TG-Coach Senciuc musste auf Sandu, Betz, Manuel Kruse, Kärcher, Kuss, Böck und Bottek verzichten. Andreas Senciuc, Timo Jans und Fimpel gingen angeschlagen in die Partie. Ins Team rutschten Simon Kruse, Riedmüller und der A-Jugendliche Braun. Den Stammkräften steckten drei Spiele in sieben Tagen in den Knochen und so kam es fast, wie es kommen musste. Bis zum 5:5 hielt Biberach noch mit, aber schon in der Anfangsphase war erkennbar, dass es sowohl an der mentalen als auch körperliche Frische fehlte. Ab Minute 13 brachen die TG-Dämme, Söflingens Torhüter konnte mehrere Bälle parieren, schickte unmittelbar seine flinken Mitspieler auf die Reise, die einige Gegenstöße konsequent verwerteten. Hinzu kam Pech bei der TG, insgesamt acht Würfe landeten am Aluminium. Trainer Senciuc versuchte alles, agierte über längere Zeit mit dem siebten Feldspieler, selbst dies funktionierte nicht. Beim 16:8 wurden die Seiten gewechselt.

In Hälfte zwei zeigte sich die TG verbessert, ohne aber dem neuen Tabellenführer gefährlich werden zu können. Die Unparteiischen verkomplizierten die Situation nach Ansicht der TG mit einer unausgewogenen Leistung, völlig konträr zum Spiel in Feldkirch, als der Schiedsrichter eine Topleistung bot. Spielentscheidend war dies nicht, Biberach hatte in den Spielen zuvor mit reduziertem Kader einfach zu viele Körner gelassen. Letztendlich war der 30:23-Sieg für Söflingen II verdient.

Nun steht für die TG eine fast dreiwöchige Pause an, bevor es dann am 27. November gegen Herbrechtingen-Bolheim mit Ex-TG-Coach Popa geht.