TG unterliegt knapp

Nur knapp haben sich die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach dem Tabellenzweiten VfB Ulm in eigener Halle geschlagen geben müssen. Nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand kämpfte sich die TG zwar zurück, ging nach zwei Stunden Spielzeit aber etwas unglücklich mit einer 2:3 (15:23, 13:25, 25:23, 26:24, 11:15)-Niederlage vom Feld. Dennoch sicherten sich die Biberacherinnen damit einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.

Verletzungsbedingt musste die TG weiterhin auf Außenangreiferin Jana Traub verzichten. Marina Kimmich und Leonie Mussotter aus Biberachs „Zweiter“ verstärkten den Kader. Im ersten Satz hatte die TG mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Die routinierten Gäste setzten die Biberacherinnen unter Druck und waren immer einen Schritt voraus. Wegen fehlender Stabilität in der Annahme konnte die TG im Angriff keinen Druck aufbauen und den Matchplan so nicht umsetzen. Ulm holte sich Durchgang eins deutlich mit 25:15. Sehr ähnlich verlief Satz zwei, in dem die Ulmerinnen weiter den Ton angaben. Nach einer frühen Auszeit (6:15) musste die TG einem Rückstand hinterherlaufen. Die Gastgeberinnen schafften es nicht, das eigene Spiel zu stabilisieren. Die Folge: Ulm gewann Satz zwei mit 25:13.

TG findet ins Spiel zurück

Von fehlendem Kampfgeist und hängenden Köpfen war im dritten Satz bei den Biberacherinnen dann aber nichts mehr zu spüren. Auch durch die top Unterstützung des Publikums in der fast voll besetzten Wilhelm-Leger-Halle fand die TG ins Spiel zurück. Durch eine sehr starke Block-Feld-Verteidigung und eine konsequente Umsetzung des Matchplans brachte die TG den VfB zunehmend in Bedrängnis. Die Außenangreiferinnen Pauline Kemper und Marina Kimmich überzeugten mit einer starken Abwehrleistung. So gelang es dem Team von Trainer Stefan Hecht zum Satzende hin eine 22:19-Führung zu erkämpfen und schließlich mit 25:23 den Sack zuzumachen.

Auch im vierten Satz gab die TG von Beginn an den Ton an. In der Endphase des Durchgangs ging es aber dann sehr spannend und eng zu, Biberach hatte mehrere Matchbälle abzuwehren und setzte sich letztlich mit 26:24 durch. Zunächst schien es im fünften Satz so, als würde die TG diese Richtung beibehalten können. Biberach ging mit 8:6 in Führung. Gegen Ende gelang es der TG aber nicht mehr, die nötige Konzentration an den Tag zu legen. Zu viele eigene Fehler sorgten schlussendlich dafür, dass sich die Ulmerinnen doch noch mit 11:15 den Sieg sichern konnten.

TG-Trainer Stefan Hecht war trotz der Niederlage sehr stolz auf seine junge Mannschaft. „Wenn man bedenkt, dass zeitweise die älteste TG-Spielerin auf dem Feld gerade 23 Jahre alt war, dann hat meine Mannschaft einen tolle Leistung gegen solch ein routiniertes Team abgeliefert und sich nie hängen lassen“, sagte er. „Sicherlich werden wir in den nächsten Trainings die beiden ersten Sätze reflektieren, um daraus lernen zu können und gestärkt in die nächste Partie zu starten.“

Am 18. Februar gilt es für die TG Biberach nun, auswärts gegen den TSV Rottenburg an diese Leistung anzuknüpfen.

TG Biberach – VfB Ulm 2:3 (15:25, 13:25, 25:23, 26:24, 11:15). TG: Geiger, A. Gnann, S. Gnann, Kemper, Kimmich, Ludwig, Müller, Mussotter, Padial, Stärk, Winter, Zeifang. (franzi)