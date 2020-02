TG unterliegt auswärts

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach haben das Auswärtsspiel bei der TSG Söflingen II mit 18:19 (8:9) verloren. Dabei konnten Biberacher nicht an ihre starke Leistung aus der Woche zuvor anknüpfen.

„Im Angriff lief es heute nicht. Wir hatten zu viele Fehlwürfe und Fehlpässe. Das war heute von niemandem die beste Leistung“, resümierte TG-Trainer Dominic Ellek nach der Begegnung. Dabei startete seine Mannschaft nicht schlecht. Die 6:0-Abwehr stand stabil und schnell führte die TG nach Treffen von Timo Jans, Tobias Baumgart und Julian Betz mit 3:0. Danach allerdings häuften sich die Fehler im TG-Spiel, von denen die Söflinger profitierten und ihrerseits mit 6:4 in Führung gingen. In der Folge lief die TG das gesamte Spiel über einem Rückstand hinterher. „Das Problem war nicht nur, dass wir im Angriff unnötigerweise den Ball verloren, sondern dass daraus auch noch gute Konterchancen für Söflingen entstanden“, so Ellek. „Wir haben viel rotiert, doch das Problem zog sich durch die gesamte Mannschaft.“

Offensivere Variante fruchtet

Die offensive 5:1-Deckung der Söflinger machte den Biberachern vor allem zu Beginn der zweiten Hälfte zu schaffen, was dazu führte, dass die TSG II auf 14:10 davonzog. Ellek reagierte und nahm eine Auszeit. Er stellte die Abwehr auf eine offensivere Variante um. Diese Maßnahme fruchtete, denn im Anschluss konnte die TG Tor um Tor aufholen. Zehn Minuten vor Spielende stand es 15:15 und alles war wieder offen in der Ulmer Kuhberghalle. Doch schlussendlich schafften es die Biberacher nicht mehr in Führung zu gehen. Eine Minute vor dem Spielende gelang Markus Böck der 18:19-Anschlusstreffer, mehr war aber nicht drin für die Blau-Gelben.

„Wir hatten eigentlich einen Lauf, haben drei Heimspiele in Folge gewonnen und wollten es jetzt auch mal auswärts erfolgreich sein. Dass es nicht geklappt hat stresst mich und die Mannschaft“, so Ellek. Im gleichen Atemzug versprach er, dass die weiterhin intensiv an sich arbeiten und Videostudium betreiben wolle, um auch auswärts wieder gewinnen zu können. Die TG hat am kommenden Wochenende spielfrei, ehe es dann zu Hause gegen den VfL Kirchheim weitergeht.