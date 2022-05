TG-Turnabteilung freut sich über Landesliga-Aufstieg

Bei den Wettkämpfen der Bezirks- und Landesliga der Rhythmischen Sportgymnastik in Kork haben die Mädchen der Altersklasse 15 plus der Turnabteilung der TG Biberach einen hervorragenden Wettkampf absolviert und den Aufstieg in die Landesliga gefeiert.

In der Wettkampfgymnastik der Bezirksliga, bei der Hin- und Rückrunde am selben Tag mit insgesamt drei Durchläufen geturnt wurde, trat die TG mit zwei Mannschaften an. Die Jugendlichen der Gruppe 11 bis 15 Jahre hatten aufgrund von Krankheit und Übelkeit mit kurzfristigen Küränderungen zu kämpfen, erreichten aber einen sehr respektablen siebten Platz von 15. Die TG-Gruppe in der Altersklasse 15 plus holte nach einem nicht optimalen ersten Durchlauf nochmals alles aus sich heraus und belegten einen hervorragenden zweiten Platz. Damit erreichten Mia Allerdinks, Nicole Prasalov, Sarah Philipp, Diana Semenkov und Selina Groß den Aufstieg in die Landesliga.

Dieser Erfolg war für alle Beteiligten nicht nur eine Belohnung für die wochenlange intensive Vorbereitung, sondern auch für die auf die letzte Minute geglückte Anreise der neuen Wettkampfanzüge aus der Ukraine. Bereits vor Kriegsbeginn war deren Anfertigung mit der ukrainischen Schneiderin vereinbart worden, die die Kleidung nach ihrer Flucht im Ausland unter widrigen Umständen gerade rechtzeitig zum Schwaben-Cup am 2. April fertigstellen konnte. Da die Kostüme in die Wertung einfließen und ein erster Platz beim Schwaben-Cup zum Klassenaufstiegs-Wettkampf erforderlich war, war die Kostümlieferung am Vorabend des Wettkampfs in Sersheim eine Punktlandung. Als sich dann noch die Anreise der Gymnastinnen durch einen explodierten Lastwagen auf der Autobahn zusätzlich verzögerte, war der erste Platz beim Qualifikations-Wettkampf mehr als verdient. Auch Trainerin Lidiia Steinhilber und Assistentin Silke Zeh zeigten sich erleichtert und höchst zufrieden.