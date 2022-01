TG tritt in Reutlingen an

Die Volleyballerinnen der TG Biberach sind in der Oberliga am Samstag in Reutlingen zu Gast. Spielbeginn beim Tabellendritten ist um 18 Uhr in der Dietweghalle.

Im Hinrundenspiel mussten sich die TG-Frauen der TSG Reutlingen knapp mit 2:3 geschlagen geben. Nach vier stark umkämpften Sätzen hatte seinerzeit im fünften Durchgang die Konzentration der Biberacherinnen nachgelassen. Im Rückrundenspiel am Samstag möchte das Team um Trainer Patrick Welcker an die Leistungen der vergangenen Begegnungen anknüpfen, die Konzentration hochhalten und den ersten Auswärtssieg in der noch jungen Rückrunde nach Hause holen.

Die TG nutzte die zuletzt zwei spielfreien Wochen um die Block-Feld-Verteidigung sowie die Abstimmung im Angriff zu stabilisieren. „Wir müssen die Reutlingerinnen mit einem taktisch schlauen Spiel an ihre Grenzen bringen, denn nur so können wir selbst die Konzentration hochhalten und uns nicht von eigenen Leichtsinnsfehlern rausbringen lassen“, sagt Welcker.

Die Biberacherinnen werden mit dem gesamten Kader zum Auswärtsspiel anreisen und sind motiviert, drei wichtige Punkte für die Tabelle zu sammeln. Aktuell befinden sie sich auf Platz sechs mit zwei Spielen weniger als der Tabellenführer Ditzingen und der Zweite Ludwigsburg. Das Ziel der TG für die kommenden Spiele ist es, diesen Abstand zu verringern, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren.