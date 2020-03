TG-Trio sammelt Ranglistenpunkte

Mit insgesamt drei Florettfechterinnen ist die TG Biberach beim 23. Bergstraßen-Turnier in Weinheim am Start gewesen. Dieses wurde als Ranglistenturnier der Landesverbände Baden Nord, Hessen, Bayern und Württemberg ausgetragen.

Im U13-Wettbewerb war Swantje Borta eine von 39 Teilnehmerinnen. Borta erzielte in ihrer Vorrundengruppe eine gemischte Bilanz mit drei Siegen und drei Niederlagen. Nach einem Freilos traf die TG-Fechterin in der Runde der besten 32 auf Franziska Schomaker (FC Moers) und gewann ungefährdet mit 10:5. In der folgenden Runde musste sich Borta dann der späteren Bronzemedaillengewinnerin Yui Goto (MTV Stuttgart) mit 8:10 geschlagen geben und belegte im Gesamtklassement Platz 16.

Geschehen auf der Planche lange ausgeglichen

Im U15-Wettbewerb vertraten Lina Carstensen und Maria Popov die TG-Farben, hinzu kamen 40 weitere Florettfechterinnen.Popov beendete ihre Vorrundengruppe mit drei Siegen auf Platz drei. Carstensen dominierte alle ihre Gefechte und kam so ungeschlagen weiter. Über Freilose im 64er-Tableau ging es dann für beide TG-Sportlerinnen weiter in der 32er-Zwischenrunde. Popov fand in dieser nur vereinzelt die richtige Strategie gegen Fenja Bauer (TG Hanau). Am Ende stand es 15:10 für Bauer und Popov beendete das Turnier auf Platz 20. Carstensen bekam es mit Yeliz Dagli (DJK Rosenheim) zu tun, die sie mit 15:10 besiegte. Gegen Fenja Bauer (TG Hanau) gestaltete Carstensen das Geschehen auf der Planche lange ausgeglichen. Zur Hälfte des Gefechtes gelang es ihrer Konkurrentin dann aber, das Blatt zu wenden. 10:15 hieß es letztlich aus der Sicht von Carstensen, die das Turnier auf Platz neun abschloss.

Bereinigt auf die Teilnehmerinnen aus dem Württembergischen Landesverband konnten Swantje Borta auf Platz vier, Maria Popov auf Platz fünf und Lina Carstensen auf Platz zwei das Turnier beenden und so wertvolle Qualifikationspunkte für die deutsche Meisterschaft verbuchen.