TG-Trio meistert Danprüfung

Bei der jüngsten Landesdanprüfung im Taekwondo in Pforzheim sind auch drei Sportler der TG Biberach erfolgreich gewesen. Harald Stützle und Qasim Khan Zadran bestanden die Prüfung zum ersten und Dragan Zekic zum zweiten Dan.

Die Farbe des Gürtels zeigt im Taekwondo die Erfahrung des Sportlers. Anfänger starten mit einem weißen Gürtel und arbeiten sich dann über Gelb, Grün, Blau und Rot bis zum schwarzen Streifen vor. Der erste schwarze Gürtel wird erster Dan genannt und kann lediglich vor besonders geschulten Prüfern der Landesverbände abgelegt werden. Taekwondo-Sportler können nach der ersten noch weitere Danprüfungen mit steigendem Schwierigkeitsgrad absolvieren.

Souveräne Vorstellung

Der Traum eines jeden Kampfsportlers ist es, einmal den schwarzen Gürtel zu erreichen. Diesen Traum konnten sich nun Qasim Khan Zadran und Harald Stützle von der TG Biberach erfüllen. In Pforzheim stellten sie vor den Augen der Prüfungskommission, bestehend aus Landespräsident Wolfgang Brückel (9. Dan), Landeskampfrichter-Referenten Rudi Krupka (6. Dan) und dem ehemaligen Landestrainer im Formenlauf Hans Leberle (6. Dan), ihr Können unter Beweis. Hauptbestandteile der Prüfung waren der Formenlauf, der Einschrittkampf, die Selbstverteidigung, der Wettkampf sowie der Bruchtest. Alle Prüfungsteile konnten die Biberacher souverän meistern.

Mit ihnen freuten sich auch Abteilungsleiterin Julia Penteker und Trainer Kai Penteker. „Die drei sind eine tolle Stütze für unsere Abteilung“, sagt Julia Penteker. So leitet Harald Stützle unter anderem gemeinsam mit Tochter Selina das wöchentliche Inklusionstraining für Menschen mit Behinderung. Anfang des Jahres wurde er für sein großes Engagement als „Vorbild 2017“ von der Württembergischen Sportjugend ausgezeichnet. Bereits 1990 startete sein Trainerkollege Dragan Zekic mit der koreanischen Kampfsportart. Die Prüfung zum ersten Dan legte er 1996 ab und startete danach erfolgreich für die TG bei Landesmeisterschaften. Doch mit Beruf und Familie blieb keine Zeit mehr für den Sport. Erst gemeinsam mit Sohn Lejs kam Zekic 2015 wieder zur TG zurück. Seitdem unterstützt der heute 41-Jährige die TG als Übungsleiter bei den Kindern und Jugendlichen und betreut gemeinsam mit Trainer Kai Penteker die Sportler bei Turnieren im In- und Ausland.

Besonders stolz ist Trainer Kai Penteker auf die Leistung von Qasim Khan Zadran. Der ehemalige afghanische Flüchtling kam 2012 in die TG-Abteilung, um sich nach eigenen Angaben etwas auszupowern und den teils tristen Alltag zu vergessen. Trotz großer Sprachprobleme zu Beginn fand sich Zadran sehr schnell in der Gruppe ein und trainiert von da an regelmäßig drei- bis fünfmal wöchentlich.

Für die TG konnte er mittlerweile mehrfach den Landesmeistertitel erkämpfen. Seit 2016 engagiert sich Zadran auch ehrenamtlich für die TG-Abteilung. Er ist Übungsleiter und unterstützt Sportler mit Migrationshintergrund in seiner Rolle als Integrationsbeauftragter. Zudem ist er für die TG als Landeskampfrichter auf Vollkontaktturnieren unterwegs und ist als erster Biberacher zur Ausbildung zum Bundeskampfrichter eingeladen worden. „Qasim hat eine tolle Entwicklung durchlaufen“, so Kai Penteker. „Er war von Anfang an sehr fleißig und diszipliniert und hat sich nicht nur die deutsche Sprache selbst erarbeitet.“ Neben seiner großen Leidenschaft für den Kampfsport, ist der 27-Jährige auch Initiator einer Kricketmannschaft in Biberach. Diese trainiert an den Wochenenden und ist seit diesem Jahr in der Freizeitsportgruppe der TG Biberach angesiedelt.