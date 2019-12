TG trifft zu Hause auf Zizishausen

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach empfangen am kommenden Samstag zum neunten Saisonspiel den TSV Zizishausen in der PG-Halle. Nach dem Auswärtserfolg bei der SG Burlafingen/Ulm freut man sich im TG-Lager nun auf das nächste, interessante Heimspiel. Die Partie wird um 17.30 Uhr angepfiffen.

Der TSV Zizishausen ist ziemlich verhalten in die neue Saison gestartet. Mit aktuell 1:15 Punkten steht die Mannschaft von Trainerin Meike Ulrich auf dem zwölften Tabellenplatz. Doch genau mit dieser Situation kann das Team bestens umgehen. Das haben Ulrich und Co. bereits in der vergangenen Spielzeit bewiesen. Auch damals startete man mit acht Niederlagen in die Saison, ehe der TSV die Wende schaffte und die Liga letztlich halten konnte. Es scheint fast so, als wäre Zizishausen nun wieder an diesem Punkt angelangt, denn im letzten Spiel gegen den SC Lehr gelang der erste Punktgewinn und die Mannschaft ist jetzt mit Sicherheit heiß auf mehr. Vor allem im Angriff verfügt Zizishausen über große Qualität, so gelangen gegen Lehr 31 Treffer. Beste Torschützinnen beim TSV sind Vivien Höck (45 Tore), Lisa Grübl (16) und Melanie Schietinger (16).

Viel Selbstvertrauen

Die TG-Spielerinnen sind nach dem tollen Saisonstart (13:3 Punkte) aktuell sehr gut drauf und haben entsprechend viel Selbstvertrauen getankt. Vor allem Leistungen in der Abwehr sorgen zurzeit für die nötige Entlastung und Lockerheit. Aktuell stellt der TSV mit im Schnitt nur 21,1 Gegentreffern pro Spiel die beste Defensive der Liga und das obwohl sich die Spitzenteams deutlich verstärkt haben. Doch allen bei der TG ist auch bewusst, dass man sich jedes Spiel hart erarbeiten muss und dass man nichts geschenkt bekommt. So war bereits am Dienstag der Sieg in Burlafingen abgehakt und die Mannschaft freut sich nun sehr auf die nächste Aufgabe gegen Zizishausen, die dann wieder in heimischer Halle ausgetragen wird.

Dabei kommt personell das ein oder andere kleine Problem auf das Trainerteam zu: Neben dem fraglichen Einsatz von Lena Krais (Schulterverletzung) muss man auf Anne Münzer und auf Yvonne Schneider verzichten. Das Team wird also noch ein bisschen enger zusammenrücken müssen, um diese Ausfälle zu kompensieren. „Mit einer guten Einstellung, viel Lockerheit und einer Portion Mut werden wir in das Heimspiel gehen und so alles versuchen, um die zwei Punkte in Biberach zu behalten“, sagt Athletikcoach Nadine Hermann. „Leicht wird das aber sicherlich nicht. Doch eines ist auch klar, wir sind richtig heiß auf dieses Spiel.“