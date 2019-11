TG trifft auf unbekannten Gegner

Die Volleyballerinnen der TG Biberach treffen in der Oberliga in der heimischen Wilhelm-Leger-Halle am Samstag, 9. November (Anpfiff: 19 Uhr), auf den TSV Schmiden. Der Aufsteiger ist für die TG ein noch unbekannter Gegner.

Mit der Niederlage vom vergangenen Wochenende im Rücken gehen die Biberacherinnen noch motivierter in die Partie. Die Spielerinnen wollen Gas geben, um wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden, heißt es aus dem TG-Lager. Obwohl Schmiden Aufsteiger ist und von drei Spielen erst eines gewonnen hat, ist der Tabellenachte nicht zu unterschätzen. Biberach ist aktuell Vierter (4 Spiele/8 Punkte). „Ich bin sehr zufrieden mit unserem letzten Spiel in Fellbach. Wenn wir mit dieser Mentalität und Leidenschaft in das Spiel am Samstag starten, bin ich voller Überzeugung, dass es wieder bergauf geht und wir wieder zurück zu unserer Spur finden, die wir kurzzeitig verloren hatten“, sagt TG-Trainer Stefan Hecht mit Blick auf das anstehende Spiel. Auch Mannschaftsführerin Franziska Müller ist der Überzeugung, dass die Chancen für Samstag prinzipiell gut stehen, wenn die Mannschaft an der Leistung des letzten Spiels anknüpft und zusätzlich ihre Angriffe konsequenter durchsetzt.

Ein großes Ziel der TG ist es, am Samstag agil im Block zu arbeiten und so einen stabileren Block auf das Feld zu bekommen. Außerdem wollen die Spielerinnen gefährlicher aufschlagen, um so den Gegner mehr unter Druck zu setzen. Schwerpunkte der Trainingseinheiten unter der Woche waren nicht nur die Blockarbeit und die Optimierung des Aufschlags. Auch am Angriff wurde konzentriert gearbeitet. Biberachs Mittelblockerin Sabine Ludwig ist verletzungsbedingt immer noch nicht spielfähig. Sie wird die Mannschaft jedoch wie schon bei den letzten Heimspieltagen am DJ-Pult unterstützen.