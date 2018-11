TG trifft auf unangenehmen Gegner

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach treffen im Achtelfinale des HVW-Pokals am Mittwoch auf die TSG Schnaitheim. Anpfiff in der Ballspielhalle in Heidenheim-Schnaitheim ist um 20.30 Uhr.

Nachdem die TG die erste Runde noch kampflos wegen der Absage der SG Hegensberg-Liebersbronn überstanden hatte, freuen sich die Biberacherinnen nun darauf, auch aktiv in den Pokalwettbewerb einzugreifen. Der Weg führt die Mannschaft von Kapitänin Svenja Hardegger dabei nach Schnaitheim zu einem sehr unangenehm spielenden Landesligisten. Die TSG steht aktuell auf dem fünften Tabellenplatz. Auffällig ist vor allem die Heimstärke der Mannschaft des Trainerduos Thomas Feil und Werner Eder. Erst einmal musste sich Schnaitheim zu Hause geschlagen geben – und das in einer knappen Partie gegen den Aufstiegsaspiranten TSV Urach. Biberach erwartet also ein starker Gegner, der nicht leicht zu knacken sein wird.

Die TG muss in diesem Spiel gleich auf mehrere Spielerinnen verzichten. Dennoch wollen die Biberacherinnen vor allem an die in der Liga gezeigten Leistungen im Defensivverbund anknüpfen. Dank einer tollen Einstellung und viel Laufbereitschaft konnte man dadurch bereits einige Punkte einfahren. Das gilt es nun auch auswärts zu bestätigen. Im Angriff soll vor allem mit mehr Zug zum Tor agiert werden als zuletzt. Vor allem die jüngeren Spielerinnen dürfen und sollen sich laut Trainer Florian Nowack viel zutrauen und die Spielzeit, die sie erhalten, nutzen. Ziel der TG ist der Einzug in die nächste Runde.