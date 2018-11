TG trifft auf Topfavorit Fridingen/Mühlheim

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach treffen am Samstag in heimischer Halle auf den Aufstiegsaspiranten HSG Fridingen/Mühlheim. Anpfiff der Partie gegen den aktuellen Tabellenzweiten ist um 17.30 Uhr in der PG-Halle, in der ein großer Heimspieltag ansteht.

Die HSG gehört seit Jahren immer wieder zu den besten Teams in der Württembergliga Süd. Das Fridingen/Mühlheim zu den Aufstiegsaspiranten zählt, beweist die Mannschaft auch in dieser Saison aufs Neue. Mit 13:3 Punkten steht die HSG aktuell hinter dem TV Reichenbach auf dem zweiten Tabellenplatz. Nach knappen Spielen zum Saisonauftakt gewann Fridingen/Mühlheim viele Partien sehr deutlich. Lediglich vor Wochenfrist musste sich die Mannschaft der Trainer Uwe Langeneck, Frank Rohrmaier und Oli Weiss dem TV Nellingen II in heimischer Halle geschlagen geben. Mit Rückraumspielerin Clara Frankenstein hat die HSG die aktuell Zweitplatzierte der Torschützenliste in den eigenen Reihen (63 Treffer).

Der TG steht also eine fast unlösbare Aufgabe ins Haus. Doch gerade in heimischer Halle möchte man natürlich alles daransetzen, es den Gästen so schwer wie möglich zu machen. Grundlage dafür muss ein beherztes Abwehrspiel sein, will man die starken Einzelspielerinnen der HSG stoppen. Die Außenseiterrolle nimmt die TG laut Trainer Florian Nowack aber gern an, schließlich macht es gerade gegen solche Spitzenteams Spaß, Handball zu spielen. Vor allem die vielen jungen Spielerinnen sollen gegen Fridingen/Mühlheim wichtige Erfahrungen sammeln und sich beweisen.