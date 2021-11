TG trifft auf noch unbekannten Gegner

Die Handballerinnen der TG Biberach treffen am Samstag in der Württembergliga in heimischer Halle erstmals auf die zweite Mannschaft des Erstligisten Neckarsulmer Sport-Union. Diese steht aktuell auf dem achten Tabellenplatz. Anpfiff ist um 17.30 Uhr in der PG-Halle.

Die „Zweite“ der Neckarsulmer Sport-Union mit den Trainern Damir Lebovic und Branko Dobricic ist eine bis dato der TG Biberach unbekannte Mannschaft. Nach der Einführung der eingleisigen Württembergliga ist das Team aus der Nordstaffel gekommen, die TG aus der Südstaffel. So hatten die Videoanalysten aus Biberach nach Angaben von TG-Trainer Florian Nowack im Vorfeld einiges zu tun, um Kenntnisse zur Spielweise des aktuellen Gegners zu erhalten. Prunkstück des kommenden TG-Gegners ist das Angriffsspiel. Bei derzeit 204 Treffern in acht Partien wurden im Schnitt bisher mehr als 25 Treffer pro Spiel erzielt. Fast die Hälfte davon gehen auf das Konto der großgewachsenen Rückraumspielerin Svenja Mann, die allein 92 Treffer erzielt hat und damit mit großem Vorsprung die Torschützenliste anführt. Mann wirft damit aktuell im Schnitt 11,5 Treffer pro Spiel – ein herausragender Wert. Zu Spüren bekam das zuletzt der TV Weilstetten: In diesem Spiel erzielte Mann, die auch zum Kader des Erstliga-Teams gehört, 18 Tore.

In der Abwehr tut sich die NSU II dagegen schwer. Mit 28,5 Gegentreffern im Schnitt steht man, was diese Statistik angeht, auf dem vorletzten Platz. Dennoch, die Biberacherinnen sollten gewarnt sein, schließlich wurden die Spiele gegen die Spitzenteams Waiblingen II und Fridingen/Mühlheim nur knapp verloren.

Nach dem überraschenden Punktgewinn beim Tabellenführer Waiblingen II (17:17) ist die Vorfreude auf das nächste Heimspiel bei der TG groß. Noch ist Biberach zu Hause ungeschlagen. Trainer Nowack erwartet eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Personell steht hinter dem Einsatz von Allrounderin Anne Münzer noch ein Fragezeichen, der Rücken zwickt etwas. Ansonsten wird der TG der allergrößte Teil des Kaders zur Verfügung stehen. Auch Comebackerin Yvonne Schneider gehört erneut zum Aufgebot.

Ankommen wird es laut Nowack vor allem auf die Abwehr. „Hier gilt es die Kreise von Svenja Mann, aber auch von den anderen Rückraumspielerinnen zu stören“, so der TG-Trainer. „Schnelle Beine und die nötige Laufbereitschaft sind gefordert, um gemeinsam mit Torhüterin Andrea Bretzel die Gäste in ein schwieriges Angriffsspiel zu zwingen.“ Aktuell stellen die Biberacherinnen mit nur 17,38 Gegentreffern pro Spiel die beste Abwehr der Liga. Kaufen kann man sich davon nichts, aber es ist ein guter Anreiz, diese Leistung immer wieder von neuem zu bestätigen. „Im Angriff gilt es die nötige Mischung aus Cleverness und Mut zu finden, um von möglichst vielen Positionen torgefährlich zu sein“, sagt Nowack.