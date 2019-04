TG trifft auf den Tabellenführer

Für die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach steht kurz vor Saisonende ein Höhepunkt an: Am Samstag trifft die TG in Nellingen auf den aktuellen Spitzenreiter. Die Partie in der Sporthalle eins in Ostfildern-Nellingen wird am Samstag um 19 Uhr angepfiffen.

Eine aus TG-Sicht sehr erfolgreiche Saison neigt sich dem Ende zu. Das anfangs gesteckte Ziel Nichtabstieg konnte schnell nach oben korrigiert werden. Die Mannschaft um Spielmacherin Valentina Herth und Anne Münzer will nun noch die Vorjahresplatzierung (Rang vier) wiederholen und dabei eine bessere Punktebilanz erreichen. Voraussetzung dafür ist ein Zähler aus den letzten beiden Saisonspielen. Zudem will das Team von Trainer Florian Nowack die Mannschaft mit den wenigsten Gegentreffern bleiben.

Der aktuelle Tabellenführer und höchstwahrscheinliche Direktaufsteiger in die Oberliga, TV Nellingen II, hat in eigener Halle erste eine Saisonniederlage hinnehmen müssen. Zudem stellt der TVN II das jüngste und gleichzeitig auch das schnellste Team der Liga. Trainerin Veronika Goldammer, die in der kommenden Saison die in der 3. Bundesliga neu an den Start gehende erste Mannschaft der „Hornets“ trainieren wird, kann, nachdem einige Verletzungen auskuriert sind, auf einen sehr breiten und qualitativ hochwertigen Kader zurückgreifen.

Vor Wochenfrist schrammte die TG – die nur einen Rumpfkader mit zehn Spielerinnen aufbieten konnte – in Fridingen knapp an einer Überraschung vorbei. Für das Spiel in Nellingen dürften wieder mehr Spielerinnen zur Verfügung stehen, auch wenn mit Rebecca Kunz, Claudia Weiser, Yvonne Schneider und Nadja Nowack wieder wichtige Akteure fehlen werden. „Es gilt mit vollem Einsatz so lange es geht dagegenzuhalten und gegen die flinken Nellingerinnen alles an Team- und Kampfgeist abzurufen, was man auf Lager hat“, sagt Trainer Florian Nowack. „Alles andere als eine Niederlage wäre mit Sicherheit eine Überraschung. Doch die kleine Außenseiterrolle nehmen wir gerne an und wollen uns möglichst teuer verkaufen.“