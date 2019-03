TG trifft auf abwehrstarken Gegner

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach treffen am Samstag in der heimischen PG-Halle auf die SG Hofen/Hüttlingen. Anpfiff der Partie gegen den Tabellenachten ist um 17.30 Uhr.

Nach dem hart erkämpften Unentschieden gegen den TV Weilstetten und einem spielfreien Wochenende steht der TG mit dem Heimspiel gegen die SG Hofen/Hüttlingen die nächste interessante Aufgabe bevor. Die Spielgemeinschaft, die von Gerd Mühlberger trainiert wird, steht aktuell mit 16:20 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Beeindruckend ist vor allem die Heimstärke: Lediglich zwei Mannschaften konnten bislang in den beiden SG-Spielstätten, der Talsporthalle und der Limeshalle, gewinnen. Auswärts hingegen konnte Hofen/Hüttlingen bislang nur fünf Punkte holen, was die Mannschaft um Toptorschützin Kathrin Bleier (87 Tore, Platz elf der Torschützenliste) in der PG-Halle ändern will. Die SG verfügt über eine kompakte und nur schwer zu knackende Abwehr und ist auch im Tor stark besetzt. Die aktuelle Form stimmt ebenso. So konnte Hofen/Hüttlingen zuletzt in Lehr und gegen Weilstetten punkten, zudem verkaufte sich die SG auch bei der knappen Niederlage beim Spitzenteam Nellingen II teuer.

Die Biberacherinnen haben die spielfreie Zeit gut nutzen können. „Das spielfreie Wochenende kam nach der Verletzung von Nadi (Nadja Nowack, Anm. der Redaktion) genau richtig. Die Mannschaft hat zwei Trainingseinheiten gebraucht, um wieder in die Spur zu finden“, so Teammanagerin Claudia Waibel. Nadja Nowack hatte sich im Spiel gegen den TV Weilstetten einen Kreuzbandriss zugezogen und wird einige Monate aussetzen müssen.

Viele taktische Möglichkeiten

Gegen Hofen/Hüttlingen muss die TG zudem auch auf die Dienste von Daniela Ruf und Jenny Wagner verzichten. Grundlage des TG-Spiels soll laut Trainer Florian Nowack wieder eine starke Abwehr sein. Aktuell stellt Biberach die beste Defensive der Liga und das möchte man auch am Samstag wieder unter Beweis stellen. Auf den Außenpositionen sollen Lissy Branz, Svenja Hardegger, Claudia Weiser und Julia Wucherpfennig viel Tempo nach vorne entwickeln. Die Spielmacherposition teilen sich laut Florian Nowack dieses Mal Lena Krais, Rebecca Kunz und Valentina Herth, sodass man viele taktische Möglichkeiten haben wird. „Mit viel Einsatz und Kampf werden wir alles daran setzen, auch im siebten Spiel in Folge ungeschlagen zu bleiben“, so Florian Nowack.