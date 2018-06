TG-Triathleten sind erfolgreich in Lustenau

Im österreichischen Lustenau sind mehrere Biberacher Triathleten am Start gewesen. Die Bedingungen waren nahezu ideal, aber frühsommerlich heiß. Knapp 300 Erwachsene sowie 70 Kinder und Jugendliche sowie 26 Staffeln waren am Start, um im Freibadbecken den Wettkampf zu beginnen.

Bei den Kindern wurde nur ein „Swim and Run“ gemacht: Connor Stawik (Jahrgang 2008, Kategorie C bei den Österreichern) konnte sich nach 50 Meter Schwimmen bei der 900 Meter Rennstrecke in einem starken Lauf Platz drei der Wertung sichern. Hannes Kusterer (Jahrgang 2006), Mate Szabo (Jahrgang 2005) und Hannah Späth absolvierten 50 Meter Schwimmen und 1200 Meter Laufen. Mate Szabo erreichte in 6:15,2 Minuten Platz vier, während sich Hannes Kusterer in der Kategorie B männlich überlegen in 5:27,1 Minuten den ersten Platz sicherte. Ebenso erfolgreich war Hannah Späth, die in 5:58,0 Minuten den Sieg in der Kategorie B weiblich errang.

Bei den Erwachsenen betrugen die Distanzen 500 Meter Schwimmen, 18,1 Kilometer Radfahren und 4,8 Kilometer Laufen. Der Start erfolgte einzeln, jeweils im Abstand von 20 Sekunden. Die langsamsten Starter gingen zuerst an den Start. Peer Gschwandtner bereitet sich gemeinsam mit seinem Sohn Max auf den Ironman in Hamburg vor. Peer Gschwandtner siegte in der Altersklasse M60 in 1:00:01,6 Stunden. Oliver Mohnen belegte in 1:02:47,7 Stunden Platz 24 der AK 45. Den Gesamtsieg bei den Männern holte sich der österreichische Triathlonprofi Paul Reitmayr in 47:02,2 Minuten. Bei den Frauen gingen Mona Fakler und Heike Späth ins Rennen. Mona Fakler steigerte sich von Disziplin zu Disziplin und konnte in 1:00:43,4 Stunden den vierten Platz der Altersklasse W24 erzielen. Heike Späth konnte sich in 1:03:45,4 Stunden sogar den zweiten Platz der Altersklasse W45 sichern. Der Gesamtsieg ging in 52:54,4 Minuten an die Profitriathletin Bianca Steurer.