TG-Triathleten in Laupheim erfolgreich

Die Nachwuchstriathletin Hannah Späth (TG Biberach) hat beim Schlosscross in Laupheim ihren Altersklassensieg vom Vorjahr wiederholt. Die insgesamt 163 Schülerinnen hatten eine 1550 Meter lange Runde zu bewältigen. Späth setzte sich dabei von Beginn an an die Spitze und gewann in 5:52,4 Minuten.

Die Besonderheit bei diesem Lauf war ein am Schluss relativ langer und steiler Anstieg. Im Schülerlauf mit 191 Startern waren die TG-Nachwuchstriathleten Connor Stawik, Mate Szabo und Hannes Kusterer am Start. Kusterer konnte sich ebenfalls kurz nach dem Start an die Spitze setzen und überquerte nach 5:13,0 Minuten als Erster die Ziellinie. Szabo erwischte einen guten Start und kam in 5:50,6 als Fünfter der Gesamtwertung (3. in der Altersklasse MJU14) ins Ziel. Stawik, jüngster TG-Teilnehmer, sicherte sich mit der Zeit von 5:59,0 Minuten Rang acht. In der stark besetzten Altersklasse MKU12 kam er auf den fünften Platz.