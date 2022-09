TG-Triathleten beim StrongmanRun in Köln

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende vom 9. September fand in Köln der StrongmanRun statt, eines der größten Hindernislauf-Events Deutschlands mit über 2500 Teilnehmenden. Bei diesem Wettkampf gilt es eine Laufstrecke mit unterschiedlichen Hürden zu überwinden. Der Wettkampf wurde im Norden Kölns um und im Fühlinger See ausgetragen. Auf einer 10 km Runde waren 20 Hindernisse aufgebaut. Der Großteil der Teilnehmer startete in der Kurzdistanz, bei der diese Runde einmal zu absolvieren ist. In der Original-Distanz galt es, diese Runde zweimal zu bewältigen, also 20 km Laufen mit 40 Hürden.

Dieser Herausforderung stellten sich die beiden Triathleten der TG Biberach, Patrick Groß und Jens Willwacher. Der StrongmanRun stellt an Athleten ähnliche Anforderungen wie ein Triathlon, zwar sind die Schwimmeinheiten im See nur kurz, dafür ist für das Überwinden der Hürden Athletik und Kraftausdauer vonnöten. Nach dem Massenstart konnten sich beide Biberacher zügig ins vordere Feld absetzen. Zu den Hindernissen zählten Holzhürden zum Überklettern, Autoreifenberge zum Durchkraxeln und tiefgespannte Netze zum Durchkriechen, teilweise garniert mit leichten Elektroschocks bei Berührungen. Zum Teil bestanden die Hindernisse aus aufwändigen Installationen wie einem Schiffscontainer, der von zwei Kranwagen angehoben wurde und mittels eines Netzes überklettert werden musste. An anderer Stelle sorgte ein Schaumbad oder eine Riesenrutsche endend in einem Wasserbecken für den nötigen Spaß-Faktor.

Auch im Fühlinger See gab es Schikanen, die teilweise untertaucht werden mussten. Die kurzen Schwimmabschnitte im See waren ohne Schwimmbrille, dafür aber mit Laufschuhen zu bestreiten, anschließend wurde mit nassschweren Schuhen weiter gelaufen. Für die ohnehin durchnässten Teilnehmenden war es dementsprechend egal, dass am Wettkampftag teilweise strömender Regen niederging. Nach der ersten Runde hatten sich Groß und Willwacher auf vordere Plätze vorgearbeitet. Bei km 14 verletzte sich Willwacher durch Ausrutschen an einer regennassen Holzkonstruktion, die Wunde musste nach dem Wettkampf genäht werden, was ihn aber nicht hinderte den Lauf fulminant zu beenden. Jens Willwacher erreichte mit einer Zeit von 1:45 h den 6. Gesamtplatz von 524 Finishern. Patrick Groß konnte bei seinem ersten Hindernislauf in 1:40 h sogar als Dritter die Ziellinie überqueren und bekam bei der Siegerehrung einen Podiumsplatz.