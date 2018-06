TG-Trainer Trinkner ist gespannt auf den Gegner

Die TG Biberach trifft in der Handball-Bezirksliga auswärts auf den SC Vöhringen II (Samstag, 19.30 Uhr). Das Hinspiel zu Beginn der Saison hat Biberach 34:28 gewonnen.

Vöhringen II ist wie Bregenz II nur schwer einzuschätzen, da nie klar ist, ob nicht der eine oder andere Spieler aus der Württembergliga-Mannschaft aushilft. Zumal Vöhringen I erst am Sonntag in Wernau spielt. Dazu kommt, dass die „Zweite“ des SCV als Neunter (zehn Punkte) nur drei Zähler mehr auf dem Konto hat als die Kellerkinder Bregenz II und Ulm & Wiblingen. Außerdem dürfte Vöhringen sicher großes Interesse daran haben, dass die „Zweite“ auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga spielt. So ist Biberachs Trainer Jochen Trinkner gespannt, welche Mannschaft gegen seine TG aufläuft. Nach der überzeugenden TG-Leistung gegen Lehr sollte die Biberacher Mannschaft jedoch genug Selbstvertrauen haben, um auch Vöhringen II zu schlagen. Zumal Florian Engler im TG-Tor gerade in Topform ist. Das ist auch gut so, da Simon Ellek immer noch verletzt fehlt und die TG erneut ohne zweiten Torwart antreten wird. Alle anderen Spieler sind voraussichtlich dabei. Mate Vrdoljak ist etwas angeschlagen, wird jedoch wieder fit sein. (thk)