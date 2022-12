TG-Trainer Lafarre fordert Wiedergutmachung

Die Volleyballerinnen der TG Biberach bestreiten am Samstag in der Regionalliga Süd das letztes Heimspiel des Jahres und gleichzeitig das erste Spiel der Rückrunde. Mit den TSF Ditzingen, derzeit Tabellenzweiter, erwartet das Team von Trainer Dirk Lafarre dabei eine schwere Aufgabe. Spielbeginn ist um 19 Uhr in der Wilhelm-Leger-Halle.

Während die TSF schon 21 Punkte auf dem Konto haben, sind es bei Biberach zum Ende der Hinrunde nur vier Zähler. Die Rückrunde will die TG erfolgreicher gestalten, um den direkten Wiederabstieg in die Oberliga zu vermeiden. Allerdings wird dies am Samstag keine leichte Aufgabe, denn mit Ditzingen trifft die TG auf eine Mannschaft, die eine starke Hinrunde gespielt und ihre Gegner immer wieder durch eine starke Block-Feldverteidigung und ein variables Angriffsspiel zum Verzweifeln gebracht hat.

„Nach der desaströsen Vorstellung und der nach außen hin lustlosen Darbietung geht es in den nächsten Spielen um Wiedergutmachung gegenüber der Mannschaft selbst und den eigenen Zuschauern“, findet TG-Trainer Lafarre klare Worte für die aktuelle Situation. In der Vorbereitung auf das Spiel soll vor allem noch am eigenen Aufschlagspiel gearbeitet werden, um den Gegner so unter Druck zu setzen, dass ein guter Spielaufbau nicht immer möglich ist. Gleichzeitig will die TG die eigene Annahme stabilisieren, um ein variables Angriffsspiel zu ermöglichen. „Aber am wichtigsten wird es sein, den Spaß bei allen wiederzufinden, denn wer keinen Spaß hat, braucht auch nicht spielen. Dies müssen wir endlich in der Mannschaft entwickeln und nach außen hin zeigen“, so Lafarre.

„Wir haben in vielen Spielen starke Phasen gezeigt, in denen wir gut gespielt haben“, sagt TG-Kapitänin Annika Rueff. „Aber leider brechen wir gegen Ende des Satzes zu häufig ein und schaffen es dadurch nicht, einen Satz oder ein Spiel auch mal für uns zu entscheiden. Momentan fehlt uns da auch der Glaube an uns selbst.“ Rueff erhofft sich in den nächsten Spielen eine geschlossene Mannschaftsleistung. Die Mannschaft sei motiviert und möchte das Jahr positiv beenden.

Ditzingen geht als klarer Favorit in die Partie, aber die Biberacherinnen wollen alles geben, um dagegenzuhalten und die TSF zu ärgern. Verzichten muss die TG am Samstag auf Zuspielerin Carolin Ott. Ansonsten kann Trainer Lafarre auf den gesamten Kader zurückgreifen.