TG-Teams schneiden unterschiedlich gut ab

Bei ihrem Heimspieltag am vergangenen Sonntag konnte die TG I in der Schwabenliga zwar im ersten Spiel gegen Gärtringen die Vorspielniederlage wett machen, jedoch im zweiten gegen Heuchlingen nicht mehr punkten. Biberach rangiert in der Tabelle weiterhin auf dem sechsten Platz. Die Gastgeber wussten um die Bedeutung des Spieles gegen Gärtringen und gewannen die beiden ersten Sätze mit 11:7 und 11:9. Der Verlust des dritten Satzes mit 8:11 konnte im vierten Satz wieder wett gemacht werden (11:9).

Im Spiel gegen Heuchlingen konnten die Hausherren den ersten Satz noch mit 13:11 für sich entscheiden, kamen in den beiden Folgesätzen aber zunehmend in Bedrängnis. So wurden diese Sätze mit 9:11 und 8:11 verloren. Auch im entscheidenden vierten Satz konnte der Satzverlust mit 10:12 nicht mehr verhindert werden. Bei dem in zwei Wochen stattfindenden letzten Spieltag der Hallenrunde trifft die TG auf Vaihingen/Enz und Stammheim. Nachdem noch nicht klar ist, wie viele Teams in die Schwabenliga absteigen, muss die TG versuchen, zu punkten.

Noch alle Chancen auf den Meistertitel hat die zweite TG-Mannschaft nach dem Spieltag in Bad Saulgau. Das Team gewann im Vor- und Rückspiel gegen Veringendorf, spielte gegen den Gastgeber Remis und belegt damit weiterhin den dritten Tabellenplatz. Im Vorspiel gegen Veringendorf gab es einen 3:1-Sieg (11:9, 11:6, 9:11, 11:8). Gegen das Heimteam spielte Biberach 2:2 (11:9, 11:8, 7:11, 10:12). Im Rückspiel gegen Veringendorf siegte die TG mit 3:0 (11:7, 12:10, 11:7). Mit drei Siegen am letzten Spieltag in zwei Wochen ist Biberach Meister, zumal der Tabellenerste Westerstetten schon alle Spiele absolviert und dabei bereits sieben Minuspunkte aufzuweisen hat.

TG III holt keinen Punkt

Alle vier Spiele musste die dritte Mannschaft der TG Biberach in Kressbronn an die Gegner abgeben. Es setzte deutliche Niederlagen gegen Wasserburg mit 18:26, Bad Buchau mit 15:27 und Allmendingen mit 17:30. Lediglich im Rückspiel gegen Wasserburg konnten die Biberacher besser dagegen halten, allerdings auch hier letztlich die Niederlage mit 23:27 nicht vermeiden.