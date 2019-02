TG-Teams landen wichtige Heimsiege

Die TG Biberach I hat einen deutlichen und wichtigen 5,5:2,5-Heimerfolg in der Schach-Oberliga gegen die SG Schwäbisch-Gmünd gefeiert. Die TG I muss zwar weiter ein Auge auf die Abstiegsränge in der Dritten Liga haben, hat sich damit aber auch eine gute Ausgangsposition für das Saisonfinale erarbeitet. Einen ebenso wichtigen Heimsieg landete die TG II in der Landesliga.

Nach zuvor drei bitteren Niederlagen in Folge war die Begegnung mit Schwäbisch-Gmünd für die TG I eine Schlüsselpartie, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld der Oberliga zu wahren. Rainer Birkenmaier wählte an Brett fünf eine ungewöhnliche Strategie, die ihm letztlich aber einen Sieg bescherte, da sein Gegenüber die Übersicht verlor. Derweil hatten zudem Stanislav Sokratov und Andreas Schulze am achten und siebten Brett ihre Gegenüber deutlich überspielt und verdiente Erfolge eingefahren. Da außerdem André Fischer und Oliver Weiß sichere Unentschieden an den Brettern zwei und drei verbuchten, lag die TG I mit 4:1 vorn. Holger Namyslo geriet unterdessen am sechsten Brett in Zeitnot, kam aber dann noch glücklich zu einem Dauerschach, welches den entscheidenden halben Punkt zum Mannschaftssieg einbrachte. TG-Spitzenspieler Bernhard Sinz sowie Wolfgang Mack an Brett vier einigten sich jeweils mit ihren Gegnern auf ein Remis und so endete die Begegnung mit 5,5:2,5 für die TG I. Da mit dem SK Bebenhausen allerdings auch ein Abstiegskandidat gewonnen hat, ist die Abstiegsgefahr für die Biberacher noch nicht ganz gebannt. In der kommenden Vorschlussrunde würde aber jetzt ein 4:4 im direkten Duell mit Bebenhausen reichen, um den Klassenerhalt vorzeitig zu besiegeln.

TG II räumt letzten Zweifel aus

In der Landesliga wollte die TG II die starke Leistung aus der vorherigen Runde gegen Markdorf bestätigen und mit einem Heimsieg gegen Jedesheim die letzten Zweifel am Klassenerhalt ausräumen. Die Aufgabe wurde dadurch erleichtert, dass Jedesheim nicht vollzählig antrat. Vadim Reimche und Joachim Rothmund gewannen die Bretter zwei und vier kampflos. Zwar konnte Jedesheim verkürzen, da Herbert Haberbosch am sechsten Brett zügig verlor. Ein sicheres Remis von Richard Winter an Brett acht sowie der klare Sieg von Tobias Merk am dritten Brett sorgten jedoch für die Vorentscheidung zugunsten der TG II. Gleichfalls ungefährdet verwertete Eugen Röttinger seine erspielten Vorteile und besiegelte mit seinem Sieg an Brett sieben bereits den Mannschaftserfolg der Biberacher. Kämpfen musste hingegen Frank Zessin am fünften Brett. Er versuchte, das Blatt zu wenden, doch sein Gegner wehrte alle Angriffe ab und trug den Sieg davon. TG-Spitzenspieler Daniel Müller duellierte sich bis ganz zum Schluss mit seinem Gegenüber, ehe beide doch einer gerechten Punkteteilung zustimmen mussten. Mit dem sicheren 5:3-Erfolg sprang die TG II auf Platz vier in der Landesliga und kann dem Rest der Saison entspannt entgegensehen.