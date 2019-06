Auf Platz drei haben die Bogensportler der TG Biberach den Bezirksoberliga-Wettkampf in Altheim-Waldhausen abgeschlossen. Den dritten Tabellenplatz erreichte auch die TG Biberach II in der Bezirksliga A.

Das erste Match der TG Biberach I gegen den SV Alleshausen endete mit einem Unentschieden (5:5 Satzpunkte). Der zweite Gegner SV Essendorf trat nicht an, wodurch der Sieg kampflos an die Biberacher ging. Gegen den späteren Tabellenführer SV Kirchberg/Iller musste sich die TG I mit 2:6 Satzpunkten geschlagen geben. Bis dahin waren die Biberacher mit ihrem Ergebnis nicht zufrieden. Die Wende brachten jedoch die nächsten zwei Begegnungen. Sowohl gegen die SGi Bad Schussenried als auch gegen den SV Beimerstetten gewannen die Biberacher klar mit 6:0 Satzpunkten. Auch der Vergleich gegen die SGi Isny ging klar mit 7:1 an die TG I. Im letzten Match gegen den BSC Laupheim unterlagen die Biberacher mit 2:6 Satzpunkten. So schlug am Ende der dritte Tabellenplatz für das Team aus der Kreisstadt zu Buche.

Die Mannschaft der TG Biberach II feierte ihre Freiluft-Premiere in der untersten Liga, der Bezirksliga A. In dieser Liga waren drei Mannschaften gemeldet. Das erste Match gegen den SV Hitzkoven gewannen die TG-Bogenschützen knapp mit 6:4 Satzpunkten. Das zweite Match gegen den SV Hitzkoven verloren die Biberacher jedoch klar (0:6). Beide Begegnungen gegen den BSV Ulm waren umkämpft und endeten jeweils 5:5. Während des Turniers hatte sich gezeigt, dass die drei angetretenen Mannschaften ähnlich stark waren. Dies spiegelte sich auch im Endklassement wider, alle drei Mannschaften wiesen 8:4 Matchpunkte auf. Daher entschied die Differenz der Satzpunkte über die Platzierung. So erreichte die zweite Mannschaft der TG letztlich den dritten Tabellenplatz in der Bezirksliga A.