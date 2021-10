TG-Teammanager Uttenweiler: „Das wird ein sehr intensives Spiel“

Zur Person: Arno Uttenweiler (53) ist im zweiten Jahr Co-Trainer und Teammanager der TG Biberach. Uttenweiler hat selbst in Saulgau gespielt bis in die damalige Regionalliga und hat unter anderem den TV Pfullendorf, den TSB Ravensburg gecoacht und als Co. von Gabriel Senciuc auch den damaligen Württembergligisten MTG Wangen.

Am Samstag treffen in der Handball-Landesliga die TG Biberach und der TSV Bad Saulgau aufeinander. Anwurf ist um 19.30 Uhr in der Biberacher PG-Halle. Das Spiel hat besondere Brisanz, weil es ein Derby ist und viele Spieler seit Jahren schon zwischen beiden Vereinen hin oder her gewechselt sind. Auch TG-Trainer Gabriel Senciuc und Teammanager Arno Uttenweiler (Foto: Roland Trojan) waren schon als Coach beziehungsweise Spieler für Saulgau aktiv. Michael Mader hat bei Utternweiler nachgefragt.

Herr Uttenweiler, welche Erwartungen haben Sie denn an dieses Spiel?

Ich gehe davon aus, dass es ein sehr intensives Spiel werden wird, in das Saulgau als leichter Favorit geht. Schließlich haben sie die beiden ersten Partie in der Landesliga gewonnen. Zuletzt auch mit einem Tor gegen den großen Titelfavoriten aus Herbrechtingen.

Was sind denn die Stärken des Gegners?

Sie haben eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern wie Marc Kuttler oder Sebastian Luib und sehr jungen Akteuren. Der Trainer Thomas Potzinger ist auch noch sehr jung und steht auch noch selbst auf dem Parkett. Sie spielen mit einer offensiven Deckung, oft schnelle Mitte und haben einen guten Rückraum. Kuttler etwa ist 2,09 Meter groß. Das sagt schon einiges.

Wie wollen Sie dem entgegnen?

Wir haben ja auch unsere Stärken, spielen einen guten Handball, wenn wir alles abrufen. So ein Spiel wie gegen Wangen II wird uns gegen Saulgau nicht passieren. Da waren wir viel zu unkonzentriert. Allerdings wissen wir erst kurz vor Spielbeginn, welche Spieler wir zur Verfügung haben. Das liegt an Verletzungen und beruflichen Gründen. Auf jeden Fall freuen wir uns auf dieses Spiel und wollen es auch gewinnen.