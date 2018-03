TG-Tanzsportabteilung ehrt langjährige Tänzer

Das 40-jährige Bestehen der Tanzsportabteilung(TSA) in diesem Jahr hat Abteilungsleiterin Sabine Kort zum Anlass genommen, Mitglieder zu ehren, die 30 Jahre und mehr aktiv in der TSA tanzen. Mit einer Ehrenmedaille bedankte sie sich bei der Hauptversammlung für die langjährige Treue.

Geehrt wurden Gisela und Hubert Jäck, Elisabeth und Werner Rall, Petra und Volker Rudischhauser, Sabine und Ingo Rembach, Claudia und Werner Assfalg, Erika und Rolf Lumpp, Jutta und Erhard Grunwald und Britta und Wolfgang Resemann

In ihrem Jahresrückblick stellt Sabine Kort das umfangreiche Trainingsangebot der TSA vor: Neun Breitensportgruppen, zwei Zumbagruppen und im Kinder- und Jugendbereich trainieren nun aktuell vier Gruppen wöchentlich. Außerdem bietet die TSA ein vielfältiges Angebot an Kursen, bei denen keine Mitgliedschaft erforderlich ist. 15 Paare

Sportwart Arno Kalkuhl blickt auf ein erfolgreiches Jahr im Bereich Leistungssport zurück. 15 Paare hatten im Jahr 2017 die Lizenz zum Turniertanz. Von diesen Paaren wurden insgesamt 150 Turniere getanzt.

Auch im Sportbereich gab es Ehrungen: Den Vizelandesmeistertitel der Senioren II A-Klasse erlangten Andrea und Arno Kalkuhl und stiegen damit in die höchste Klasse im deutschen Tanzsport, die S- Klasse auf.

Drei weitere Paare stiegen im Jahr 2017 in die nächsthöhere Leistungsklasse auf. Kirsten Hoerner und Marco Lieb B-Klasse – Standard Sen III. Renate und Uwe Waldschmidt C-Klasse – Standard Sen III und Andrea und Gerd- Michael Maier C-Klasse – Standard Sen II.

Im Ausblick auf 2018 steht neben den sonntäglichen Tanztreffs, neuen Kursen und dem Tanz in den Mai“als besondere Veranstaltung der Galaabend „40 Jahre TSA“ im Fokus. Am Samstag, 13. Oktober lädt die TSA in die Gigelberghalle zu einem bunten Jubiläumsprogramm mit Livemusik der Maselheimer Band „In Motion“ ein.