TG-Taekwondo-Team räumt vier Landesmeistertitel ab

Bei den baden-württembergischen Landesmeisterschaften im Vollkontakt-Taekwondo in Heidelberg hat sich das Team der TG Biberach neun Medaillen, darunter vier Mal Gold, erkämpft. Mit neun Startern ging die TG ins Rennen, achtmal konnten sich diese bis ins Finale vorkämpfen.

Seinen Landesmeistertitel verteidigen konnte dabei Sergey Kupreev. Der 16-Jährige, der vor wenigen Wochen der TG die erste Goldmedaille bei einem Weltranglistenturnier beschert hatte, blieb ungeschlagen und holte sich in der Schwergewichtsklasse der Jugend A souverän Gold. Ebenfalls über den Landesmeistertitel freuen konnten sich die Brüder Lejs und Daris Zekic. In der Jugendklasse A bis 68 Kilogramm erkämpfte sich Lejs Zekic seinen bereits fünften Landesmeistertitel. Daris Zekic sicherte sich Gold in der Jugendklasse B bis 57 Kilogramm und durfte sich damit über seinen vierten Landesmeistertitel freuen. Sehr gut in Szene setzen konnte sich auch Vanessa Popp in der weiblichen Jugend-B-Klasse. Die 14-jährige Biberacherin verteilte so kräftige Tritte zur Weste, dass ihre Finalgegnerin den Kampf vorzeitig aufgab und die TG-Sportlerin bereits in der ersten Runde den Landesmeistertitel für sich verbuchen konnte.

Ein top Debüt bei den Landesmeisterschaften legte Antonija Karamarko hin. Die elfjährige Gymnasiastin kämpfte sich nach TG-Angaben mutig von Runde zu Runde bis ins Finale vor. Auch im Finale schaffte es die junge TG-Sportlerin immer wieder gut zu punkten und hielt bis kurz vor Schluss schon Gold in greifbarer Nähe. Allerdings kostete sie in den letzten Sekunden eine kleine Unaufmerksamkeit den Sieg. Ihre Kontrahentin konnte kurz vor Rundenende das Blatt noch wenden und Karamarko unterlag unglücklich mit 16:17. Dies bedeutete Silber für die Biberacherin. Ebenfalls Silber steuerten Silina Khater sowie die Geschwister Alec und Magdalena Huck bei. Mit Bronze komplettierte Mohammad Khater das erfolgreiche Abschneiden der TG.