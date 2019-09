TG strebt zweiten Sieg an

Am dritten Spieltag der Saison steht für die Landesliga-Handballer der TG Biberach wieder ein Heimspiel an. Gegner in der Biberacher PG-Halle ist die neu gegründete Spielgemeinschaft HSG Bargau-Bettringen. Anpfiff ist am Samstag um 19.30 Uhr.

Nach zwei gespielten Begegnungen ist die Punktebilanz der Biberacher Landesliga-Handballer ausgeglichen – 2:2. Klar ist, dass die Niederlage gegen den SC Vöhringen vergangenes Wochenende (23:24) zwar schmerzhaft war, aber die Saison ist noch lange genug, um diesen Punkteverlust ausmerzen zu können. Des Weiteren zeigten die Illertäler einmal mehr, das mit ihnen auch in dieser Spielzeit zu rechnen ist und sie mit Sicherheit zum engeren Favoritenkreis zu zählen sind.

Im Gegensatz zu Vöhringen ist der kommende Gegner HSG Bargau-Bettringen für die TGB ein unbekannter. Die HSG spielt im ersten Jahr ihres Bestehens in der Landesliga, wo bereits die SG Bettringen in der vergangenen Spielzeit teilnahm. Vor Rundenbeginn schloss sich die SG Bettringen mit dem benachbarten Verein TV Bargau zusammen und bildet nun mit dem vormaligen Bezirksligisten eine Spielgemeinschaft. Im Zuge der Integration beider Mannschaften hat die HSG um ihren Trainer Klaus Schwenk bewusst auf Neuzugänge von anderen Vereinen verzichtet.

HSG bislang mit einem Remis

Trotzdem ist die Mannschaft, nachdem sie sich in der vergangenen Saison zumeist in der unteren Tabellenregion aufhielt, dieses Jahr deutlich stärker einzuschätzen. Ein großer Vorteil ist dabei, dass Schwenk auf einen größeren Pool an Spielern zurückgreifen kann. Ihre Qualität zeigte die HSG in ihrem bislang einzigen Saisonspiel. Gegen den SC Vöhringen gelang ihr ein 26:26-Unentschieden. Deutlich wurde dabei, dass vor allem die Breite des Kaders zu überzeugen weiß und fast alle Feldspieler Torerfolge verbuchen konnten.

Diese Qualität ist auch bei der Biberacher Mannschaft von Trainer Dominic Ellek von großer Bedeutung. Ihm ist es wichtig, auf vielen Positionen durchwechseln zu können, um eine variable Spielkultur zu etablieren. Allerdings muss Ellek womöglich am Samstag gleich auf einige Spieler verzichten. Daniel Krais, der schon in Vöhringen fehlte, wird auch am Samstag ausfallen. Des Weiteren konnten Manuel Kruse und Bogdan Botezatu unter der Woche krankheitsbedingt nicht trainieren.

Unsicher sind zudem die Einsätze von Julian Betz und Markus Böck. Somit werden Ellek und sein Trainerkollege Simon Kruse am Samstag improvisieren müssen. Sicher ist jedoch, dass die Spieler auf der Platte wie schon in den ersten Begegnungen mit vollem Einsatz an den Start gehen und damit für eine spannende Begegnung in der PG-Halle sorgen werden.