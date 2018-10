TG strebt perfekten Saisonstart an

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach sind in ihrem dritten Saisonspiel beim SSV Ulm 1846 gefordert. Angepfiffen wird die Partie am Samstag um 13.30 Uhr in der Eselsberghalle in Ulm.

Die neue Saison hätte für die TG Biberach bisher nicht besser laufen können. Mit zwei Siegen rangiert die TG auf dem zweiten Tabellenplatz hinter dem Spitzenreiter TSG Backnang 1846. Um den Start perfekt zu machen, ist der Fokus der Biberacherinnen nun voll auf das kommende Spiel gegen den SSV Ulm 1846 gerichtet. Auf die Ulmerinnen traf die Mannschaft von Trainer Stefan Hecht und Co-Trainer Gerd Kehm bereits in einem Testspiel in der Vorbereitung. In diesem musste die TG eine Niederlage quittieren.

Trainer Hecht ist sehr zuversichtlich

Entscheidend werde diesmal, die Außenannahmespielerinnen in den Griff zu bekommen, so TG-Trainer Stefan Hecht, da diese das Spiel mit präzisen und intelligenten Angriffen lenken könnten. Hecht ist trotz der Testspielniederlage sehr zuversichtlich mit Blick auf das Spiel gegen Ulm. Der Grund: Im vergangenen Spiel gegen den VC Baustetten agierten die Feldabwehr und die Annahme der TG sehr gut, woraus ein souveränes Aufbauspiel resultierte. Dies soll gegen die Spatzen nun fortgesetzt werden. Die Ulmerinnen sind bekannt für ihre starken Aufschläge und werden diese mit Sicherheit auch im Spiel gegen die TG einsetzen wollen. „Wir müssen schauen, dass wir in allen Spielelementen mutig bleiben und auf unsere eigenen Stärken vertrauen. Außerdem müssen wir das Fehler-Vermeidungsspiel verfolgen, um die eigene Fehlerquote möglichst klein zu halten“, so Stefan Hecht.

Dem Trainerteam steht ausgenommen von Natali Welsch der komplette Kader zur Verfügung, wodurch die Voraussetzungen für die anstehende Begegnung sehr gut sind.