TG steigt trotz Niederlage in die Oberliga auf

Biberach (disc) - Für die Schachspieler der TG Biberach ging es zum Abschluss der Verbandsligasaison 2019/20 gegen den alten Erzrivalen SF Pfullingen. Die bereits als Meister feststehenden Biber hatten massive Aufstellungsprobleme, konnten gar nur zu siebt antreten und verloren in Pfullingen trotz guter Leistung knapp mit 3,5:4,5. In der Abschlusstabelle reichte es dennoch für einen deutlichen Vorsprung.

Direkt vor der Corona-Unterbrechung im März hatte die TG Biberach mit einem Sieg gegen den SC Rangendingen die Verbandsligameisterschaft und direkte Rückkehr in die Oberliga besiegelt. Am Sonntag ging es gegen den alten Erzrivalen SF Pfullingen daher nur noch um die Kür einer starken Saison. Die Biber wollten unbedingt gewinnen, hatten aber personelle Sorgen. Zudem musste mit Daniel Behringer einer der Ersatzleute kurzfristig am Sonntagmorgen absagen. Zu siebt ging damit Brett sechs kampflos verloren.

Am siebten Brett entwickelte Eugen Röttinger unterdessen starken Druck, erspielte sich in einer komplexen Partie deutliche Vorteile, musste sich nach einer falschen Zugfolge am Ende doch mit Remis begnügen. Spitzenspieler Bernhard Sinz kam gleichfalls mit großer Spielfreude aus der Zwangspause, dominierte seinen Gegner deutlich und sorgte für den Ausgleich. Nicht richtig ins Spiel kam hingegen Oliver Weiß, der schließlich Brett zwei verloren geben musste. Dem folgten zwei Remis. Rainer Birkenmaier hatte nach einer ruhigen Partie eine ausgeglichene Stellung auf dem fünften Brett. Holger Namyslo musste an Brett vier hingegen hart kämpfen, ehe er seinen Gegenüber vom Friedensschluss überzeugen konnte.

Derweil gab der 14-jährige Erik Hobson sein Debüt in der Verbandsliga. An Brett acht lieferte er über fünf Stunden einen großen Kampf ab, brachte etliche gute Ideen aufs Brett, war schlussendlich jedoch doch gezwungen, die Segel zu streichen. Dass beim Stand von 2,5:4,5 die Mannschaftsniederlage nun feststand, hielt Stanislav Sokratov nicht davon ab, einen schönen Schlusspunkt zu setzen. Nach einer gut geführten Partie entschied er das Endspiel am dritten Brett für sich.

Trotz der knappen Niederlage holte die TG Biberach bei 15:3 Mannschaftspunkten die Meisterschaft in einer ansonsten heftig umkämpften Liga deutlich vor dem Zweiten Weiße Dame Ulm (12:6). Die Biberacher Dominanz wird auch bei den Brettpunkten deutlich. Hier weisen die Biber mit 48 Punkten eine beachtliche Effizienz von 64 Prozent sowie sieben Punkte Vorsprung auf die nächstbeste Mannschaft auf. Die Topscorerwertung der Liga verpasste Andreas Schulze bei sieben von acht Punkten außerdem nur, weil er die letzte Runde auslassen musste. Nach Schulze waren Thomas Oberst (5,5/8) und Dauerbrenner Namyslo (5/9), der alle neun Partien spielte, die besten Punktesammler der TG.